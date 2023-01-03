https://ria.ru/20230103/lgbt-1842859357.html

Американская медицина прописывает ЛГБТ-террор

Американская медицина прописывает ЛГБТ-террор - РИА Новости, 03.01.2023

Американская медицина прописывает ЛГБТ-террор

Самое интересное в этой истории — не в документе, навязывающем американским школам настоящий ЛГБТ-террор, а в том, кто этот документ составил и рассылает. Но об РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T08:00

2023-01-03T08:00

2023-01-03T10:29

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Самое интересное в этой истории — не в документе, навязывающем американским школам настоящий ЛГБТ-террор, а в том, кто этот документ составил и рассылает. Но об этом чуть позже, сначала все-таки о рекомендательном (да-да, никак не обязательном) предписании, которое рассылается по всем школам США, частным или государственным.В документе этом приводится список всего того, что в каждой школе должно служить продвижению "инклюзивности", то есть как вбивать кулаком в глотки обязательность культа геев, трансгендеров и многих прочих.Список такой: учителя и прочий школьный персонал должны обеспечить нужные пособия для всех классов, избегать слов, обозначающих пол ребенка, развесить везде наглядную агитацию, находиться в постоянном контакте с тучами активистов, ЛГБТ-повестку продвигающих. Каждый школьный работник должен заполнять анкету, из которой сам поймет, в какой категории продвиженцев ЛГБТ он находится — высшей, средней или совсем слабой. Документ огромный, с таблицами, картинками и прочим. Он сначала был опубликован в 2020 году, а в эти дни лишь перевыпущен, с некоторыми улучшениями и добавлениями.И вот теперь о том, кто его создал: CDC — Центр по контролю и профилактике заболеваний, являющийся федеральным агентством при Минздраве США.Что? А какое отношение эта контора имеет как к школьному образованию, так и к пропаганде нетрадиционных отношений?Но дело в том, что контора эта, как выясняется в последние годы, имеет отношение очень ко многому. Более того, ее клоны прослеживаются во множестве государств — и если речь о коллективном Западе, то везде подобные службы играют, мягко говоря, удивительную роль в жизни общества и государства. Роль, которая в их уставных документах и служебных инструкциях обозначена необязательно, да и вообще — ну подумаешь, одиннадцать тысяч сотрудников по всей Америке и какие-то жалкие миллиардов десять бюджета. Кстати, формально эта контора как бы подчиняется Минздраву, хотя на самом деле как бы не наоборот.Но CDC — лишь ключевая часть механизма, навязывающего западному (и далеко не только западному) миру новый и жуткий образ жизни через медицинский террор или, скажем так, через насаждение карательно-обязательной медицины для смены образа жизни сотен миллионов людей. И знать всю эту механику всем нам просто необходимо, как минимум для понимания того, какой мир нам хотят навязать силой в последние годы.В механизм этот входит еще множество служб и организаций, вроде как друг от друга отдельных, самостоятельных или попросту частных. Но работают они душа в душу. И вот один из свежих примеров из якобы оставшейся в прошлом истории насчет "ковидной перезагрузки".Связан скандал с личностью ушедшего в прошлом месяце в отставку Энтони Фаучи (кличка — Доктор Смерть). Почему-то все уверены, что он и возглавлял CDC. Но формально это не так, он был главным инфекционистом и главным медицинским советником президента Джо Байдена, вдобавок руководил Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), который с CDC хотя и общается, но в него не входит. В любом случае, повторим, речь идет об одном механизме, пусть и со сложной внутренней структурой.Так или иначе, именно Доктор Смерть оказался самым публичным персонажем всей команды, которая навязала Америке (и не только ей) невообразимые методы борьбы с известным нам всем коронавирусом. Теперь Фаучи защищается в суде по одному эпизоду этой истории, по очень частному иску — по делу о цензуре.Суть дела в том, что CDC составило список — опять список! — утверждений и мнений насчет коронавируса, которых не должно быть. Не должно быть нигде, но прежде всего в соцсетях, в Google, ну и понятно, что в контролируемых демократами СМИ. То есть почти по всему миру. Для разработки алгоритма механической чистки платформ привлекли индонезийскую IT-компанию, которая отработала механику обнаружения тех самых утверждений. В общем, цензура в чистом виде, вот только цензура-то в Соединенных Штатах запрещена.А ведь часть запрещенных коронавирусных мнений принадлежала тысячам всемирно прославленных специалистов-вирусологов. Причастным к созданию этого списка оказался доктор Фаучи, уже даже неважно, в каком из своих качеств и должностей. Который теперь защищается очень простым способом: он не помнит. У него было много дел и тысячи документов в почте, и он не помнит, какие и кому указания по цензуре он лично давал. Защищал миллионы жизней, а подробности ушли в туман памяти.Выводы из всей этой истории многочисленны и печальны. Забудьте про диктаторов в темных очках, опирающихся на хорошо вооруженные службы головорезов в оливковых мундирах. Это прошлый век. Сегодня террор так не насаждают. Забудьте также про душащую весь мир сеть "правозащитных организаций" — тоже прошлый век. А вот такая же сеть людей, стоящих как бы сбоку самой гуманной медицинской профессии, — это наш век. Это сеть, которая, как и правозащитники, несет сплошное добро и здоровье, а на самом деле отрабатывает механику массового подавления и запугивания людей.Причем за рамки здоровья как такового эта публика давно уже выходит смело — вот хотя бы документ о насаждении ЛГБТ-повестки по всем школам. Хотя в нем говорится, что особенно внимательно к этой инструкции надо относиться школьным врачам и прочему медперсоналу. Собственно, потому эта штука и вышла под патронажем именно CDC.

https://ria.ru/20221225/amerikanets-1841116986.html

https://ria.ru/20221224/lgbt-1840968933.html

https://ria.ru/20221218/lgbt-1839456703.html

https://ria.ru/20221211/ssha-1837767977.html

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авторы, сша, энтони фаучи, google, джо байден, америка, в мире