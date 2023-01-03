23:19 03.01.2023 (обновлено: 23:36 03.01.2023)
Посол Украины Корнийчук осудил главу МИД Израиля Коэна за беседу с Лавровым
Посол Украины Корнийчук осудил главу МИД Израиля Коэна за разговор с Лавровым
© Фото : страница посольства Украины в Израиле в соцсетиПосол Украины в Израиле Евгений Корнийчук
© Фото : страница посольства Украины в Израиле в соцсети
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал министра иностранных дел этой страны Эли Коэна за разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщила газета Times of Israel.
Во вторник Лавров обсудил с израильским коллегой Эли Коэном ситуацию на Украине, а также совместное торгово-экономическое сотрудничество.
Израильские СМИ ранее сообщили, что госсекретарь США Энтони Блинкен попросил главу МИД Израиля Эли Коэна передать сообщение российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. В госдепе 2 января сообщили, что Блинкен и Коэн по телефону обсудили двусторонние отношения, угрозу со стороны Ирана и региональную интеграцию Израиля.
"Посол Украины раскритиковал нового главу МИД Израиля за телефонный разговор с Лавровым... Евгений Корнийчук считает, что разговор Эли Коэна с коллегой представляет собой изменение израильской политики", - говорится в сообщении газеты.
Новое правительство Израиля во главе с лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху было приведено к присяге 29 декабря. За день до этого "Ликуд" и ультраортодоксальная партия "Яхадут ха-Тора" подписали финальное коалиционное соглашение. Позднее о подписании соглашения сообщила партия Религиозных сионистов, а также "Шас", "Еврейская мощь" и "Ноам". Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.