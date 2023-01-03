Рейтинг@Mail.ru
Посол Украины Корнийчук осудил главу МИД Израиля Коэна за беседу с Лавровым - РИА Новости, 03.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230103/kritika-1842991470.html
Посол Украины Корнийчук осудил главу МИД Израиля Коэна за беседу с Лавровым
Посол Украины Корнийчук осудил главу МИД Израиля Коэна за беседу с Лавровым - РИА Новости, 03.01.2023
Посол Украины Корнийчук осудил главу МИД Израиля Коэна за беседу с Лавровым
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал министра иностранных дел этой страны Эли Коэна за разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщила... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T23:19
2023-01-03T23:36
в мире
сергей лавров
израиль
энтони блинкен
украина
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825080753_0:168:900:674_1920x0_80_0_0_2eba85ba53b150e0b4feaf7e94284865.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал министра иностранных дел этой страны Эли Коэна за разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщила газета Times of Israel. Во вторник Лавров обсудил с израильским коллегой Эли Коэном ситуацию на Украине, а также совместное торгово-экономическое сотрудничество. Израильские СМИ ранее сообщили, что госсекретарь США Энтони Блинкен попросил главу МИД Израиля Эли Коэна передать сообщение российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. В госдепе 2 января сообщили, что Блинкен и Коэн по телефону обсудили двусторонние отношения, угрозу со стороны Ирана и региональную интеграцию Израиля. Новое правительство Израиля во главе с лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху было приведено к присяге 29 декабря. За день до этого "Ликуд" и ультраортодоксальная партия "Яхадут ха-Тора" подписали финальное коалиционное соглашение. Позднее о подписании соглашения сообщила партия Религиозных сионистов, а также "Шас", "Еврейская мощь" и "Ноам". Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
https://ria.ru/20230102/izrail-1842854436.html
https://ria.ru/20230103/izrail-1842924050.html
израиль
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825080753_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_a9b30a6ce06234bd7b3e04e0b4e6f994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, израиль, энтони блинкен, украина, россия, сша
В мире, Сергей Лавров, Израиль, Энтони Блинкен, Украина, Россия, США
23:19 03.01.2023 (обновлено: 23:36 03.01.2023)
 
Посол Украины Корнийчук осудил главу МИД Израиля Коэна за беседу с Лавровым

Посол Украины Корнийчук осудил главу МИД Израиля Коэна за разговор с Лавровым

© Фото : страница посольства Украины в Израиле в соцсетиПосол Украины в Израиле Евгений Корнийчук
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© Фото : страница посольства Украины в Израиле в соцсети
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал министра иностранных дел этой страны Эли Коэна за разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщила газета Times of Israel.
Во вторник Лавров обсудил с израильским коллегой Эли Коэном ситуацию на Украине, а также совместное торгово-экономическое сотрудничество.
Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 16:52
Власти Израиля будут меньше открыто говорить об Украине, заявил глава МИД
Израильские СМИ ранее сообщили, что госсекретарь США Энтони Блинкен попросил главу МИД Израиля Эли Коэна передать сообщение российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. В госдепе 2 января сообщили, что Блинкен и Коэн по телефону обсудили двусторонние отношения, угрозу со стороны Ирана и региональную интеграцию Израиля.
"Посол Украины раскритиковал нового главу МИД Израиля за телефонный разговор с Лавровым... Евгений Корнийчук считает, что разговор Эли Коэна с коллегой представляет собой изменение израильской политики", - говорится в сообщении газеты.
Новое правительство Израиля во главе с лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху было приведено к присяге 29 декабря. За день до этого "Ликуд" и ультраортодоксальная партия "Яхадут ха-Тора" подписали финальное коалиционное соглашение. Позднее о подписании соглашения сообщила партия Религиозных сионистов, а также "Шас", "Еврейская мощь" и "Ноам". Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
Марши националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 12:21
В Израиле заявили, что "ничего не могут сделать" с культом Бандеры в Киеве
 
В миреСергей ЛавровИзраильЭнтони БлинкенУкраинаРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала