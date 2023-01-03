https://ria.ru/20230103/kritika-1842991470.html

Посол Украины Корнийчук осудил главу МИД Израиля Коэна за беседу с Лавровым

Посол Украины Корнийчук осудил главу МИД Израиля Коэна за беседу с Лавровым - РИА Новости, 03.01.2023

Посол Украины Корнийчук осудил главу МИД Израиля Коэна за беседу с Лавровым

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал министра иностранных дел этой страны Эли Коэна за разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщила... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T23:19

2023-01-03T23:19

2023-01-03T23:36

в мире

сергей лавров

израиль

энтони блинкен

украина

россия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал министра иностранных дел этой страны Эли Коэна за разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщила газета Times of Israel. Во вторник Лавров обсудил с израильским коллегой Эли Коэном ситуацию на Украине, а также совместное торгово-экономическое сотрудничество. Израильские СМИ ранее сообщили, что госсекретарь США Энтони Блинкен попросил главу МИД Израиля Эли Коэна передать сообщение российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. В госдепе 2 января сообщили, что Блинкен и Коэн по телефону обсудили двусторонние отношения, угрозу со стороны Ирана и региональную интеграцию Израиля. Новое правительство Израиля во главе с лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху было приведено к присяге 29 декабря. За день до этого "Ликуд" и ультраортодоксальная партия "Яхадут ха-Тора" подписали финальное коалиционное соглашение. Позднее о подписании соглашения сообщила партия Религиозных сионистов, а также "Шас", "Еврейская мощь" и "Ноам". Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.

https://ria.ru/20230102/izrail-1842854436.html

https://ria.ru/20230103/izrail-1842924050.html

израиль

украина

россия

сша

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в мире, сергей лавров, израиль, энтони блинкен, украина, россия, сша