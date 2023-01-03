https://ria.ru/20230103/kremennaya-1842931330.html
В Кременной мирная жительница погибла при обстреле
В Кременной мирная жительница погибла при обстреле - РИА Новости, 03.01.2023
В Кременной мирная жительница погибла при обстреле
Мирная жительница погибла во вторник в результате обстрела Кременной со стороны украинских войск, применивших минометы калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T13:07
2023-01-03T13:07
2023-01-03T13:09
специальная военная операция на украине
в мире
кременная
мирный
луганская народная республика
сцкк
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ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Мирная жительница погибла во вторник в результате обстрела Кременной со стороны украинских войск, применивших минометы калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11.20 по населенному пункту Кременная с применением минометов 120 миллиметров (одна мина). В результате обстрела погибла мирная жительница 1957 года рождения, а также поврежден жилой дом", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
https://ria.ru/20230102/ukraina-1842863792.html
кременная
мирный
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кременная, мирный, луганская народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременная, Мирный, Луганская Народная Республика, СЦКК
13:07 03.01.2023 (обновлено: 13:09 03.01.2023)
В Кременной мирная жительница погибла при обстреле
В Кременной мирная жительница погибла при минометном обстреле