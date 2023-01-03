https://ria.ru/20230103/kremennaya-1842931330.html

В Кременной мирная жительница погибла при обстреле

В Кременной мирная жительница погибла при обстреле - РИА Новости, 03.01.2023

В Кременной мирная жительница погибла при обстреле

Мирная жительница погибла во вторник в результате обстрела Кременной со стороны украинских войск, применивших минометы калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T13:07

2023-01-03T13:07

2023-01-03T13:09

специальная военная операция на украине

в мире

кременная

мирный

луганская народная республика

сцкк

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ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Мирная жительница погибла во вторник в результате обстрела Кременной со стороны украинских войск, применивших минометы калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11.20 по населенному пункту Кременная с применением минометов 120 миллиметров (одна мина). В результате обстрела погибла мирная жительница 1957 года рождения, а также поврежден жилой дом", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.

https://ria.ru/20230102/ukraina-1842863792.html

кременная

мирный

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кременная, мирный, луганская народная республика, сцкк