https://ria.ru/20230103/kramatorsk-1842917700.html

Французские СМИ показали момент взрыва в подконтрольном Киеву Краматорске

Французские СМИ показали момент взрыва в подконтрольном Киеву Краматорске - РИА Новости, 03.01.2023

Французские СМИ показали момент взрыва в подконтрольном Киеву Краматорске

Съемочная группа французского телеканала TMC незадолго до выхода в эфир запечатлела момент взрыва в районе контролируемого Киевом города Краматорска в ДНР. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T11:39

2023-01-03T11:39

2023-01-03T14:11

специальная военная операция на украине

в мире

брюно ле мэр

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ПАРИЖ, 3 янв — РИА Новости. Съемочная группа французского телеканала TMC незадолго до выхода в эфир запечатлела момент взрыва в районе контролируемого Киевом города Краматорска в ДНР.Видеозапись продемонстрировали во время передачи Quotidien. В студии в этот момент находился министр экономики Франции Брюно Ле Мэр. На кадрах видно, как корреспондент телеканала Поль Гаснье стоит с микрофоном, однако несколько секунд спустя позади него раздается взрыв. "Мы ознакомимся с кадрами взрыва, который произошел в Краматорске недавно, совсем недалеко от нашей группы, который пережил Поль", — заявил ведущий Ян Бартес перед показом. Сразу после этого на видеозаписи позади журналиста произошел мощный взрыв, который удивил многих находящихся в студии телеканала, в том числе Ле Мэра. "Я не видел ранее этих кадров. Поль, ты вместе с Элоиз Грегуар и Тео Пальфре (французские журналисты в составе съемочной группы. — Прим. ред.), как вы это пережили? Ты не знаешь, есть ли жертвы?" — спросил ведущий во время прямого включения.Журналист ответил, что ему неизвестно о жертвах, и добавил, что уже находится в укрытии.Накануне Министерство обороны России сообщило о нанесении ударов по пунктам временной дислокации бойцов "иностранного легиона" в районах Марково и Краматорска в ДНР, а также Новоосиново в Харьковской области. В результате удалось ликвидировать более 70 наемников, еще более ста получили ранения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842909899.html

https://ria.ru/20221020/ukraina-1825507897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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