https://ria.ru/20230103/koronavirus-1842925006.html
В Москве за сутки госпитализировали 98 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 98 человек с COVID-19 - РИА Новости, 03.01.2023
В Москве за сутки госпитализировали 98 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 544 случая COVID-19, умерли 16 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T12:24
2023-01-03T12:24
2023-01-03T12:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 544 случая COVID-19, умерли 16 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 544, госпитализированы 98 человек, выздоровел 1881 человек, 16 человек умерли", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 302 859 случаев коронавируса, выздоровели 3 109 960 человек, умерли 47 520 человек.
https://ria.ru/20221229/vaktsina-1842295111.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 98 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 544 новых случая заражения коронавирусом