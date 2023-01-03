https://ria.ru/20230103/koronavirus-1842925006.html

В Москве за сутки госпитализировали 98 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 98 человек с COVID-19 - РИА Новости, 03.01.2023

В Москве за сутки госпитализировали 98 человек с COVID-19

За сутки в Москве выявлены 544 случая COVID-19, умерли 16 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T12:24

2023-01-03T12:24

2023-01-03T12:24

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 544 случая COVID-19, умерли 16 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 544, госпитализированы 98 человек, выздоровел 1881 человек, 16 человек умерли", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 302 859 случаев коронавируса, выздоровели 3 109 960 человек, умерли 47 520 человек.

https://ria.ru/20221229/vaktsina-1842295111.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва