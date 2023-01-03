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Конгресс США начал работу в неподконтрольном Байдену составе - РИА Новости, 03.01.2023
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Конгресс США начал работу в неподконтрольном Байдену составе
Конгресс США начал работу в неподконтрольном Байдену составе - РИА Новости, 03.01.2023
Конгресс США начал работу в неподконтрольном Байдену составе
Американский конгресс приступил к работе в новом составе с нижней палатой под контролем республиканцев-оппонентов президента Джо Байдена. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T20:57
2023-01-03T21:48
в мире
джо байден
конгресс сша
нэнси пелоси
кевин маккарти
сша
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Американский конгресс приступил к работе в новом составе с нижней палатой под контролем республиканцев-оппонентов президента Джо Байдена. Свой первый рабочий день конгрессмены начали с коллективной молитвы. В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов. В сенате, который по итогам ноябрьских выборов обновился на треть, демократы не только сохранили, но и расширили большинство до 51 против 49. Во вторник палате представителей предстоят выборы нового спикера на смену Нэнси Пелоси. Фаворитом считается Кевин Маккарти, однако ему может не хватить 218 голосов, необходимых для избрания.
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в мире, джо байден, конгресс сша, нэнси пелоси, кевин маккарти, сша
В мире, Джо Байден, Конгресс США, Нэнси Пелоси, Кевин Маккарти, США
20:57 03.01.2023 (обновлено: 21:48 03.01.2023)
 
Конгресс США начал работу в неподконтрольном Байдену составе

В новом составе Конгресса США нижняя палата перешла под контроль оппонентов Байдена

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Американский конгресс приступил к работе в новом составе с нижней палатой под контролем республиканцев-оппонентов президента Джо Байдена.
Свой первый рабочий день конгрессмены начали с коллективной молитвы.
В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов. В сенате, который по итогам ноябрьских выборов обновился на треть, демократы не только сохранили, но и расширили большинство до 51 против 49.
Во вторник палате представителей предстоят выборы нового спикера на смену Нэнси Пелоси. Фаворитом считается Кевин Маккарти, однако ему может не хватить 218 голосов, необходимых для избрания.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 22:23
СМИ: Минюст США скрывает документы с данными о сделках сына и брата Байдена
 
В миреДжо БайденКонгресс СШАНэнси ПелосиКевин МаккартиСША
 
 
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