https://ria.ru/20230103/kndr-1842890995.html

Евросоюз призвал КНДР к полной и необратимой денуклеаризации

Евросоюз призвал КНДР к полной и необратимой денуклеаризации - РИА Новости, 03.01.2023

Евросоюз призвал КНДР к полной и необратимой денуклеаризации

Евросоюз призывает Северную Корею идти по пути полной и необратимой денуклеаризации, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T02:57

2023-01-03T02:57

2023-01-03T04:31

в мире

ким чен ын

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568335156_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_265f0f7a7c745ded3b860a098119e6a0.jpg

БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Евросоюз призывает Северную Корею идти по пути полной и необратимой денуклеаризации, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС. В этом заявлении ЕС также призывал КНДР прекратить увеличивать военную напряженность за счёт запуска ракет и беспилотников. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на шестом пленуме Трудовой партии Кореи восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракеты-носителя для него.

https://ria.ru/20230101/kndr-1842692629.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ким чен ын, евросоюз