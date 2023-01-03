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Евросоюз призвал КНДР к полной и необратимой денуклеаризации - РИА Новости, 03.01.2023
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Евросоюз призвал КНДР к полной и необратимой денуклеаризации
Евросоюз призвал КНДР к полной и необратимой денуклеаризации - РИА Новости, 03.01.2023
Евросоюз призвал КНДР к полной и необратимой денуклеаризации
Евросоюз призывает Северную Корею идти по пути полной и необратимой денуклеаризации, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T02:57
2023-01-03T04:31
в мире
ким чен ын
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Евросоюз призывает Северную Корею идти по пути полной и необратимой денуклеаризации, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС. В этом заявлении ЕС также призывал КНДР прекратить увеличивать военную напряженность за счёт запуска ракет и беспилотников. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на шестом пленуме Трудовой партии Кореи восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракеты-носителя для него.
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в мире, ким чен ын, евросоюз
В мире, Ким Чен Ын, Евросоюз
02:57 03.01.2023 (обновлено: 04:31 03.01.2023)
 
Евросоюз призвал КНДР к полной и необратимой денуклеаризации

Представитель Евросоюза призвал КНДР к полной и необратимой денуклеаризации

© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Евросоюз призывает Северную Корею идти по пути полной и необратимой денуклеаризации, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.
"ЕС призывает КНДР предпринять заслуживающие доверия шаги в направлении полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации", - сообщается в заявлении.
В этом заявлении ЕС также призывал КНДР прекратить увеличивать военную напряженность за счёт запуска ракет и беспилотников.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на шестом пленуме Трудовой партии Кореи восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракеты-носителя для него.
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 08:45
Ким Чен Ын высказался о состоянии ядерных сил КНДР
 
В миреКим Чен ЫнЕвросоюз
 
 
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