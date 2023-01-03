02:57 03.01.2023 (обновлено: 04:31 03.01.2023)
Евросоюз призвал КНДР к полной и необратимой денуклеаризации
Представитель Евросоюза призвал КНДР к полной и необратимой денуклеаризации
© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Евросоюз призывает Северную Корею идти по пути полной и необратимой денуклеаризации, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.
"ЕС призывает КНДР предпринять заслуживающие доверия шаги в направлении полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации", - сообщается в заявлении.
В этом заявлении ЕС также призывал КНДР прекратить увеличивать военную напряженность за счёт запуска ракет и беспилотников.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на шестом пленуме Трудовой партии Кореи восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракеты-носителя для него.
1 января, 08:45Ким Чен Ын высказался о состоянии ядерных сил КНДР