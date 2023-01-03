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В Киевской области ввели новые графики стабилизационных отключений света

В Киевской области ввели новые графики стабилизационных отключений света - РИА Новости, 03.01.2023

В Киевской области ввели новые графики стабилизационных отключений света

Новые графики стабилизационных отключений электричества введены со вторника в Киевской области, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T15:57

2023-01-03T15:57

2023-01-03T15:57

в мире

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вооруженные силы рф

укрэнерго

дтэк

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Новые графики стабилизационных отключений электричества введены со вторника в Киевской области, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. Ранее во вторник ДТЭК сообщила, что Киев возвращается к стабилизационным графикам отключений электричества. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" во вторник заявили, что на Украине снизилось потребление электроэнергии из-за потепления. "С сегодняшнего дня в Киевской области действуют новые графики стабилизационных отключений. Для равномерности и поочередности отключений света потребители были поделены на четыре группы, вместо двух, как было раньше", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Уточняется, что новые графики состоят из трех категорий: белый цвет - в это время планируется включение света. Серый цвет на графике - в эти часы света не будет. Светло-серый цвет: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230102/zaporozhe-1842782459.html

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Варвара Скокшина

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киев, вооруженные силы рф, укрэнерго, дтэк, киевская область