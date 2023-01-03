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В Киевской области ввели новые графики стабилизационных отключений света
В Киевской области ввели новые графики стабилизационных отключений света - РИА Новости, 03.01.2023
В Киевской области ввели новые графики стабилизационных отключений света
Новые графики стабилизационных отключений электричества введены со вторника в Киевской области, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T15:57
2023-01-03T15:57
2023-01-03T15:57
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владимир зеленский
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Новые графики стабилизационных отключений электричества введены со вторника в Киевской области, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. Ранее во вторник ДТЭК сообщила, что Киев возвращается к стабилизационным графикам отключений электричества. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" во вторник заявили, что на Украине снизилось потребление электроэнергии из-за потепления. "С сегодняшнего дня в Киевской области действуют новые графики стабилизационных отключений. Для равномерности и поочередности отключений света потребители были поделены на четыре группы, вместо двух, как было раньше", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Уточняется, что новые графики состоят из трех категорий: белый цвет - в это время планируется включение света. Серый цвет на графике - в эти часы света не будет. Светло-серый цвет: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киев, вооруженные силы рф, укрэнерго, дтэк, киевская область
В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ, Укрэнерго, ДТЭК, Киевская область
В Киевской области ввели новые графики стабилизационных отключений света
В Киевской области со вторника ввели новые графики стабилизационных отключений света
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости.
Новые графики стабилизационных отключений электричества введены со вторника в Киевской области, сообщили
в украинской энергокомпании ДТЭК.
Ранее во вторник ДТЭК сообщила, что Киев возвращается к стабилизационным графикам отключений электричества. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" во вторник заявили, что на Украине снизилось потребление электроэнергии из-за потепления.
"С сегодняшнего дня в Киевской области действуют новые графики стабилизационных отключений. Для равномерности и поочередности отключений света потребители были поделены на четыре группы, вместо двух, как было раньше", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Уточняется, что новые графики состоят из трех категорий: белый цвет - в это время планируется включение света. Серый цвет на графике - в эти часы света не будет. Светло-серый цвет: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.