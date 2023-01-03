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В Киеве ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 03.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/kiev-1842905100.html
В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 03.01.2023
В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве во вторник действуют экстренные отключения света, сообщили в украинской энергокомпании Yasno ДТЭК. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T09:53
2023-01-03T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
виталий кличко
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
киев
дтэк
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Киеве во вторник действуют экстренные отключения света, сообщили в украинской энергокомпании Yasno ДТЭК. "Внимание! Применяются экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не стабилизируется", — говорится в сообщении на сайте энергокомпании. В понедельник мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в столице и аварийных отключениях электричества. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский сказал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230102/ukraina-1842875358.html
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в мире, виталий кличко, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киев, дтэк, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Киев, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
09:53 03.01.2023 (обновлено: 10:47 03.01.2023)
 
В Киеве ввели экстренные отключения света

Yasno ДТЭК: в Киеве ввели экстренные отключения света, графики отключений не работают

© AP Photo / Felipe DanaПоследствия взрыва в Киеве
Последствия взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Последствия взрыва в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Киеве во вторник действуют экстренные отключения света, сообщили в украинской энергокомпании Yasno ДТЭК.
"Внимание! Применяются экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не стабилизируется", — говорится в сообщении на сайте энергокомпании.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 21:35
В Киеве заявили, что власти боятся раскрыть масштаб урона от артударов
В понедельник мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в столице и аварийных отключениях электричества.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский сказал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 10:15Специальная военная операция на Украине
В Киеве вновь ввели отключения электроэнергии
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиталий КличкоДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаКиевДТЭКВооруженные силы РФ
 
 
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