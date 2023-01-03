https://ria.ru/20230103/kiev-1842905100.html
В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 03.01.2023
В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве во вторник действуют экстренные отключения света, сообщили в украинской энергокомпании Yasno ДТЭК. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T09:53
2023-01-03T09:53
2023-01-03T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
виталий кличко
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
киев
дтэк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842707731_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c199a8d572c79d93deead0940e2376e6.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Киеве во вторник действуют экстренные отключения света, сообщили в украинской энергокомпании Yasno ДТЭК. "Внимание! Применяются экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не стабилизируется", — говорится в сообщении на сайте энергокомпании. В понедельник мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в столице и аварийных отключениях электричества. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский сказал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230102/ukraina-1842875358.html
https://ria.ru/20230102/kiev-1842803123.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842707731_350:0:2724:1780_1920x0_80_0_0_a21169cbbfcc71bdfcf051ad25b1a28f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виталий кличко, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киев, дтэк, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Киев, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
09:53 03.01.2023 (обновлено: 10:47 03.01.2023)
В Киеве ввели экстренные отключения света
Yasno ДТЭК: в Киеве ввели экстренные отключения света, графики отключений не работают