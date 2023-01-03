https://ria.ru/20230103/kiev-1842905100.html

В Киеве ввели экстренные отключения света

В Киеве ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 03.01.2023

В Киеве ввели экстренные отключения света

В Киеве во вторник действуют экстренные отключения света, сообщили в украинской энергокомпании Yasno ДТЭК. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T09:53

2023-01-03T09:53

2023-01-03T10:47

специальная военная операция на украине

в мире

виталий кличко

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

киев

дтэк

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Киеве во вторник действуют экстренные отключения света, сообщили в украинской энергокомпании Yasno ДТЭК. "Внимание! Применяются экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не стабилизируется", — говорится в сообщении на сайте энергокомпании. В понедельник мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в столице и аварийных отключениях электричества. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский сказал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230102/ukraina-1842875358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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