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Хасбулатова похоронят в родовом селе в Чечне - РИА Новости, 03.01.2023
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Хасбулатова похоронят в родовом селе в Чечне
Хасбулатова похоронят в родовом селе в Чечне - РИА Новости, 03.01.2023
Хасбулатова похоронят в родовом селе в Чечне
Последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронят в родовом селе Толстой-юрт в Чечне, сообщил РИА Новости его родственник. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T23:16
2023-01-03T23:16
руслан хасбулатов
рсфср
россия
чеченская республика (чечня)
общество
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ГРОЗНЫЙ, 3 янв – РИА Новости. Последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронят в родовом селе Толстой-юрт в Чечне, сообщил РИА Новости его родственник. Хасбулатов скончался 3 января. Ему было 80 лет. "Руслан Хасбулатов будет похоронен в родовом селе Толстой-юрт. Его тело доставят на родину завтра вечером", - сказал собеседник агентства.
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руслан хасбулатов, рсфср, россия, чеченская республика (чечня), общество
Руслан Хасбулатов, РСФСР, Россия, Чеченская республика (Чечня), Общество
23:16 03.01.2023
 
Хасбулатова похоронят в родовом селе в Чечне

Хасбулатова похоронят в родовом селе Толстой-юрт в Чечне

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкРуслан Хасбулатов
Руслан Хасбулатов - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Руслан Хасбулатов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 3 янв – РИА Новости. Последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронят в родовом селе Толстой-юрт в Чечне, сообщил РИА Новости его родственник.
Хасбулатов скончался 3 января. Ему было 80 лет.
"Руслан Хасбулатов будет похоронен в родовом селе Толстой-юрт. Его тело доставят на родину завтра вечером", - сказал собеседник агентства.
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в медиабанкРуслан Хасбулатов
V сессия Верховного Совета Российской Федерации. 22 сентября - 25 декабря 1992 года. Председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов во время открытия сессии. - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Александр Макаров
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Руслан Хасбулатов. Архивное фото
 
Руслан ХасбулатовРСФСРРоссияЧеченская республика (Чечня)Общество
 
 
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