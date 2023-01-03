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Хасбулатова похоронят в родовом селе в Чечне
Хасбулатова похоронят в родовом селе в Чечне - РИА Новости, 03.01.2023
Хасбулатова похоронят в родовом селе в Чечне
Последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронят в родовом селе Толстой-юрт в Чечне, сообщил РИА Новости его родственник. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T23:16
2023-01-03T23:16
2023-01-03T23:16
руслан хасбулатов
рсфср
россия
чеченская республика (чечня)
общество
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ГРОЗНЫЙ, 3 янв – РИА Новости. Последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронят в родовом селе Толстой-юрт в Чечне, сообщил РИА Новости его родственник. Хасбулатов скончался 3 января. Ему было 80 лет. "Руслан Хасбулатов будет похоронен в родовом селе Толстой-юрт. Его тело доставят на родину завтра вечером", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
руслан хасбулатов, рсфср, россия, чеченская республика (чечня), общество
Руслан Хасбулатов, РСФСР, Россия, Чеченская республика (Чечня), Общество
Хасбулатова похоронят в родовом селе в Чечне
Хасбулатова похоронят в родовом селе Толстой-юрт в Чечне