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Хасбулатова похоронят в родовом селе в Чечне

Хасбулатова похоронят в родовом селе в Чечне - РИА Новости, 03.01.2023

Хасбулатова похоронят в родовом селе в Чечне

Последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронят в родовом селе Толстой-юрт в Чечне, сообщил РИА Новости его родственник. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T23:16

2023-01-03T23:16

2023-01-03T23:16

руслан хасбулатов

рсфср

россия

чеченская республика (чечня)

общество

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ГРОЗНЫЙ, 3 янв – РИА Новости. Последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронят в родовом селе Толстой-юрт в Чечне, сообщил РИА Новости его родственник. Хасбулатов скончался 3 января. Ему было 80 лет. "Руслан Хасбулатов будет похоронен в родовом селе Толстой-юрт. Его тело доставят на родину завтра вечером", - сказал собеседник агентства.

рсфср

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

руслан хасбулатов, рсфср, россия, чеченская республика (чечня), общество