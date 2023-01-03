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В Израиле заявили, что "ничего не могут сделать" с культом Бандеры в Киеве - РИА Новости, 03.01.2023
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В Израиле заявили, что "ничего не могут сделать" с культом Бандеры в Киеве
В Израиле заявили, что "ничего не могут сделать" с культом Бандеры в Киеве - РИА Новости, 03.01.2023
В Израиле заявили, что "ничего не могут сделать" с культом Бандеры в Киеве
В Израиле возмутились из-за чествования лидера украинских националистов Степана Бандеры, однако дипломаты признаются, что не могут ничего сделать с его культом... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T12:21
2023-01-03T15:14
в мире
степан бандера
биньямин нетаньяху
сергей лавров
израиль
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украина
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Израиле возмутились из-за чествования лидера украинских националистов Степана Бандеры, однако дипломаты признаются, что не могут ничего сделать с его культом на Украине, пишет газета Haaretz.По словам автора статьи Сэма Сокола, власти Израиля неоднократно делали Киеву замечания по поводу культа Бандеры, однако их призывы "не реабилитировать и не прославлять антисемитов" не были услышаны.Год назад во время празднования киевским режимом дня рождения Бандеры израильское посольство выступило с критикой, заявив, что "решительно осуждает любое прославление коллаборационистов с нацистским режимом" и что "Украине пора смириться с его прошлым". Однако в этом году дипломаты воздержались от высказываний.Ранее глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что новое правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху собирается менее открыто высказываться по поводу украинского кризиса. Министр также отказался комментировать требование Киева предоставить оружие, однако отметил, что Израиль продолжит помогать Украине гуманитарно. Коэн подчеркнул, что намеревается поговорить с российским коллегой Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20230102/moravetskiy-1842856198.html
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в мире, степан бандера, биньямин нетаньяху, сергей лавров, израиль, киев, украина
В мире, Степан Бандера, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Израиль, Киев, Украина
12:21 03.01.2023 (обновлено: 15:14 03.01.2023)
 
В Израиле заявили, что "ничего не могут сделать" с культом Бандеры в Киеве

Haaretz: в Израиле признались, что "ничего не могут сделать" с культом Бандеры на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкМарши националистов на Украине
Марши националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Марши националистов на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Израиле возмутились из-за чествования лидера украинских националистов Степана Бандеры, однако дипломаты признаются, что не могут ничего сделать с его культом на Украине, пишет газета Haaretz.
По словам автора статьи Сэма Сокола, власти Израиля неоднократно делали Киеву замечания по поводу культа Бандеры, однако их призывы "не реабилитировать и не прославлять антисемитов" не были услышаны.
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Год назад во время празднования киевским режимом дня рождения Бандеры израильское посольство выступило с критикой, заявив, что "решительно осуждает любое прославление коллаборационистов с нацистским режимом" и что "Украине пора смириться с его прошлым". Однако в этом году дипломаты воздержались от высказываний.

"Посольство Израиля в Киеве не опубликовало в этом году заявления, а источник в израильской дипломатии сообщил Haaretz", что "мы много раз четко излагали свою позицию, но, по-видимому, мы ничего не можем сделать, по крайней мере, на данный момент", — сообщил Сокол.

Ранее глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что новое правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху собирается менее открыто высказываться по поводу украинского кризиса. Министр также отказался комментировать требование Киева предоставить оружие, однако отметил, что Израиль продолжит помогать Украине гуманитарно. Коэн подчеркнул, что намеревается поговорить с российским коллегой Сергеем Лавровым.
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