https://ria.ru/20230103/izrail-1842913239.html

Крайне правый израильский министр впервые с выборов посетил Храмовую гору

Крайне правый израильский министр впервые с выборов посетил Храмовую гору - РИА Новости, 03.01.2023

Крайне правый израильский министр впервые с выборов посетил Храмовую гору

Министр национальной безопасности в новом правительстве Израиля Итамар Бен-Гвир, выступающий за ужесточение позиции в отношении Палестинской автономии, впервые... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T11:05

2023-01-03T11:05

2023-01-03T11:05

в мире

биньямин нетаньяху

израиль

ликуд

хамас

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Министр национальной безопасности в новом правительстве Израиля Итамар Бен-Гвир, выступающий за ужесточение позиции в отношении Палестинской автономии, впервые с момента выборов в ноябре 2022 года посетил Храмовую гору, сообщает газета Jerusalem Post. Посещение евреями Храмовой горы часто становится причиной волнений мусульман и последующих столкновений с израильской полицией. Как отмечает издание, Бен-Гвир заявил, что правительство "не поддастся угрозам со стороны ХАМАС". Издание добавляет, что министр совершил это паломничество после угроз со стороны палестинцев и консультаций с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. "Храмовая гора - самое важное место для еврейского народа... Мы будем поддерживать свободу передвижения мусульман и христиан... Евреи будут подниматься на гору... Те, кто выступает с угрозами, будут иметь дело с железным кулаком", - цитирует газета слова министра. Новое правительство Израиля во главе с лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху было приведено к присяге 29 декабря. За день до этого "Ликуд" и ультраортодоксальная партия "Яхадут ха-Тора" подписали финальное коалиционное соглашение. Позднее о подписании соглашения сообщила партия Религиозных сионистов, а также "Шас", "Еврейская мощь" и "Ноам". Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.

https://ria.ru/20230102/immigratsiya-1842861737.html

https://ria.ru/20221229/pravitelstvo-1842315710.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, биньямин нетаньяху, израиль, ликуд, хамас