Рейтинг@Mail.ru
Крайне правый израильский министр впервые с выборов посетил Храмовую гору - РИА Новости, 03.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230103/izrail-1842913239.html
Крайне правый израильский министр впервые с выборов посетил Храмовую гору
Крайне правый израильский министр впервые с выборов посетил Храмовую гору - РИА Новости, 03.01.2023
Крайне правый израильский министр впервые с выборов посетил Храмовую гору
Министр национальной безопасности в новом правительстве Израиля Итамар Бен-Гвир, выступающий за ужесточение позиции в отношении Палестинской автономии, впервые... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T11:05
2023-01-03T11:05
в мире
биньямин нетаньяху
израиль
ликуд
хамас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734441270_0:165:2001:1290_1920x0_80_0_0_e74cdffd8550030e6f029260e72539c1.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Министр национальной безопасности в новом правительстве Израиля Итамар Бен-Гвир, выступающий за ужесточение позиции в отношении Палестинской автономии, впервые с момента выборов в ноябре 2022 года посетил Храмовую гору, сообщает газета Jerusalem Post. Посещение евреями Храмовой горы часто становится причиной волнений мусульман и последующих столкновений с израильской полицией. Как отмечает издание, Бен-Гвир заявил, что правительство "не поддастся угрозам со стороны ХАМАС". Издание добавляет, что министр совершил это паломничество после угроз со стороны палестинцев и консультаций с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. "Храмовая гора - самое важное место для еврейского народа... Мы будем поддерживать свободу передвижения мусульман и христиан... Евреи будут подниматься на гору... Те, кто выступает с угрозами, будут иметь дело с железным кулаком", - цитирует газета слова министра. Новое правительство Израиля во главе с лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху было приведено к присяге 29 декабря. За день до этого "Ликуд" и ультраортодоксальная партия "Яхадут ха-Тора" подписали финальное коалиционное соглашение. Позднее о подписании соглашения сообщила партия Религиозных сионистов, а также "Шас", "Еврейская мощь" и "Ноам". Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
https://ria.ru/20230102/immigratsiya-1842861737.html
https://ria.ru/20221229/pravitelstvo-1842315710.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734441270_31:0:1815:1338_1920x0_80_0_0_dd4d161a8a552ffae9b4284effdb693a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, биньямин нетаньяху, израиль, ликуд, хамас
В мире, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Ликуд, Хамас
11:05 03.01.2023
 
Крайне правый израильский министр впервые с выборов посетил Храмовую гору

Крайне правый израильский министр Бен-Гвир впервые с выборов посетил Храмовую гору

© AP Photo / Lefteris PitarakisХрамовая гора
Храмовая гора - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Храмовая гора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Министр национальной безопасности в новом правительстве Израиля Итамар Бен-Гвир, выступающий за ужесточение позиции в отношении Палестинской автономии, впервые с момента выборов в ноябре 2022 года посетил Храмовую гору, сообщает газета Jerusalem Post.
Посещение евреями Храмовой горы часто становится причиной волнений мусульман и последующих столкновений с израильской полицией. Как отмечает издание, Бен-Гвир заявил, что правительство "не поддастся угрозам со стороны ХАМАС". Издание добавляет, что министр совершил это паломничество после угроз со стороны палестинцев и консультаций с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Иерусалим, Израиль - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 18:18
Министр по делам интеграции Израиля призвал сократить иммиграцию неевреев
"Храмовая гора - самое важное место для еврейского народа... Мы будем поддерживать свободу передвижения мусульман и христиан... Евреи будут подниматься на гору... Те, кто выступает с угрозами, будут иметь дело с железным кулаком", - цитирует газета слова министра.
Новое правительство Израиля во главе с лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху было приведено к присяге 29 декабря. За день до этого "Ликуд" и ультраортодоксальная партия "Яхадут ха-Тора" подписали финальное коалиционное соглашение. Позднее о подписании соглашения сообщила партия Религиозных сионистов, а также "Шас", "Еврейская мощь" и "Ноам". Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на специальном заседании парламента для приведения к присяге нового правительства - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 18:12
В Израиле привели к присяге новое правительство
 
В миреБиньямин НетаньяхуИзраильЛикудХамас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала