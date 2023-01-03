Крайне правый израильский министр впервые с выборов посетил Храмовую гору
Крайне правый израильский министр Бен-Гвир впервые с выборов посетил Храмовую гору
© AP Photo / Lefteris PitarakisХрамовая гора
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Храмовая гора. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Министр национальной безопасности в новом правительстве Израиля Итамар Бен-Гвир, выступающий за ужесточение позиции в отношении Палестинской автономии, впервые с момента выборов в ноябре 2022 года посетил Храмовую гору, сообщает газета Jerusalem Post.
Посещение евреями Храмовой горы часто становится причиной волнений мусульман и последующих столкновений с израильской полицией. Как отмечает издание, Бен-Гвир заявил, что правительство "не поддастся угрозам со стороны ХАМАС". Издание добавляет, что министр совершил это паломничество после угроз со стороны палестинцев и консультаций с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Храмовая гора - самое важное место для еврейского народа... Мы будем поддерживать свободу передвижения мусульман и христиан... Евреи будут подниматься на гору... Те, кто выступает с угрозами, будут иметь дело с железным кулаком", - цитирует газета слова министра.
Новое правительство Израиля во главе с лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху было приведено к присяге 29 декабря. За день до этого "Ликуд" и ультраортодоксальная партия "Яхадут ха-Тора" подписали финальное коалиционное соглашение. Позднее о подписании соглашения сообщила партия Религиозных сионистов, а также "Шас", "Еврейская мощь" и "Ноам". Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
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