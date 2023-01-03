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Правительство утвердило льготную программу ипотеки в новых регионах - РИА Новости, 03.01.2023
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Правительство утвердило льготную программу ипотеки в новых регионах
Правительство утвердило льготную программу ипотеки в новых регионах - РИА Новости, 03.01.2023
Правительство утвердило льготную программу ипотеки в новых регионах
Кабмин утвердил льготную ипотечную программу для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей со ставкой не более двух процентов годовых. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T10:05
2023-01-03T11:35
ипотека
михаил мишустин
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Кабмин утвердил льготную ипотечную программу для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей со ставкой не более двух процентов годовых.Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.Как уточняется, получить льготный ипотечный кредит по ставке не более двух процентов годовых можно будет на приобретение и строительство жилья в этих четырех регионах. Максимальный размер займа составит шесть миллионов рублей, а первоначальный взнос — не менее десяти процентов, уточнили в правительстве.Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что льготная ипотека в новых регионах — это важный шаг в их экономической интеграции. По его словам, поначалу массовой выдачи кредитов на жилье не предвидится, однако впоследствии их востребованность будет расти, учитывая заинтересованность местных застройщиков.Решение о запуске ипотечных программ для новых регионов принял Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря 2022 года.Референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в сентябре. Население регионов поддержало инициативу большинством голосов.В Кремле 30 сентября состоялась церемония подписания договоров о принятии новых регионов в состав страны.
https://ria.ru/20221215/regiony-1838943307.html
https://ria.ru/20221230/moskva-1842385655.html
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ипотека, михаил мишустин, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область
Ипотека, Михаил Мишустин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
10:05 03.01.2023 (обновлено: 11:35 03.01.2023)
 
Правительство утвердило льготную программу ипотеки в новых регионах

Жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей утвердили льготную программу ипотеки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкНовые жилые дома в районе Черемушки города Мариуполя
Новые жилые дома в районе Черемушки города Мариуполя - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Новые жилые дома в районе Черемушки города Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Кабмин утвердил льготную ипотечную программу для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей со ставкой не более двух процентов годовых.
Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
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Как уточняется, получить льготный ипотечный кредит по ставке не более двух процентов годовых можно будет на приобретение и строительство жилья в этих четырех регионах. Максимальный размер займа составит шесть миллионов рублей, а первоначальный взнос — не менее десяти процентов, уточнили в правительстве.
Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что льготная ипотека в новых регионах — это важный шаг в их экономической интеграции. По его словам, поначалу массовой выдачи кредитов на жилье не предвидится, однако впоследствии их востребованность будет расти, учитывая заинтересованность местных застройщиков.
Решение о запуске ипотечных программ для новых регионов принял Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря 2022 года.
Референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в сентябре. Население регионов поддержало инициативу большинством голосов.
В Кремле 30 сентября состоялась церемония подписания договоров о принятии новых регионов в состав страны.
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ИпотекаМихаил МишустинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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