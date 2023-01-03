https://ria.ru/20230103/ipoteka-1842906821.html

Правительство утвердило льготную программу ипотеки в новых регионах

Правительство утвердило льготную программу ипотеки в новых регионах - РИА Новости, 03.01.2023

Правительство утвердило льготную программу ипотеки в новых регионах

Кабмин утвердил льготную ипотечную программу для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей со ставкой не более двух процентов годовых. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T10:05

2023-01-03T10:05

2023-01-03T11:35

ипотека

михаил мишустин

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Кабмин утвердил льготную ипотечную программу для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей со ставкой не более двух процентов годовых.Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.Как уточняется, получить льготный ипотечный кредит по ставке не более двух процентов годовых можно будет на приобретение и строительство жилья в этих четырех регионах. Максимальный размер займа составит шесть миллионов рублей, а первоначальный взнос — не менее десяти процентов, уточнили в правительстве.Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что льготная ипотека в новых регионах — это важный шаг в их экономической интеграции. По его словам, поначалу массовой выдачи кредитов на жилье не предвидится, однако впоследствии их востребованность будет расти, учитывая заинтересованность местных застройщиков.Решение о запуске ипотечных программ для новых регионов принял Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря 2022 года.Референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в сентябре. Население регионов поддержало инициативу большинством голосов.В Кремле 30 сентября состоялась церемония подписания договоров о принятии новых регионов в состав страны.

https://ria.ru/20221215/regiony-1838943307.html

https://ria.ru/20221230/moskva-1842385655.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ипотека, михаил мишустин, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область