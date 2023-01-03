https://ria.ru/20230103/ierusalim-1842986348.html

Евросоюз выступил за сохранение статус-кво святых мест в Иерусалиме

Евросоюз выступил за сохранение статус-кво святых мест в Иерусалиме - РИА Новости, 03.01.2023

Евросоюз выступил за сохранение статус-кво святых мест в Иерусалиме

ЕС поддерживает важность сохранения статус-кво святых мест в Иерусалиме в свете посещения израильским министром национальной безопасности Храмовой горы, заявил... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T21:51

2023-01-03T21:51

2023-01-03T21:52

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ИЕРУСАЛИМ, 3 янв - РИА Новости. ЕС поддерживает важность сохранения статус-кво святых мест в Иерусалиме в свете посещения израильским министром национальной безопасности Храмовой горы, заявил РИА Новости представитель отделения Евросоюза в Иерусалиме Шади Осман. По его словам, в последние недели на Святой земле растет напряженность и насилие. "Важно остановить эскалацию и избегать любых действий и провокаций, которые подогревают эту напряженность", - добавил представитель Евросоюза в Иерусалиме. Ранее газета Jerusalem Post сообщила, что министр национальной безопасности Израиля и лидер ультраправой партии "Еврейская сила" Итамар Бен-Гвир поднялся во вторник на Храмовую гору в Старом городе Иерусалима, которая считается священным местом у палестинцев и мусульман, что спровоцировало недовольство палестинцев и резкую критику со стороны арабских государств.

https://ria.ru/20221229/protest-1842366571.html

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