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Евросоюз выступил за сохранение статус-кво святых мест в Иерусалиме - РИА Новости, 03.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230103/ierusalim-1842986348.html
Евросоюз выступил за сохранение статус-кво святых мест в Иерусалиме
Евросоюз выступил за сохранение статус-кво святых мест в Иерусалиме - РИА Новости, 03.01.2023
Евросоюз выступил за сохранение статус-кво святых мест в Иерусалиме
ЕС поддерживает важность сохранения статус-кво святых мест в Иерусалиме в свете посещения израильским министром национальной безопасности Храмовой горы, заявил... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T21:51
2023-01-03T21:52
в мире
иерусалим
евросоюз
израиль
религия
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ИЕРУСАЛИМ, 3 янв - РИА Новости. ЕС поддерживает важность сохранения статус-кво святых мест в Иерусалиме в свете посещения израильским министром национальной безопасности Храмовой горы, заявил РИА Новости представитель отделения Евросоюза в Иерусалиме Шади Осман. По его словам, в последние недели на Святой земле растет напряженность и насилие. "Важно остановить эскалацию и избегать любых действий и провокаций, которые подогревают эту напряженность", - добавил представитель Евросоюза в Иерусалиме. Ранее газета Jerusalem Post сообщила, что министр национальной безопасности Израиля и лидер ультраправой партии "Еврейская сила" Итамар Бен-Гвир поднялся во вторник на Храмовую гору в Старом городе Иерусалима, которая считается священным местом у палестинцев и мусульман, что спровоцировало недовольство палестинцев и резкую критику со стороны арабских государств.
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в мире, иерусалим, евросоюз, израиль
В мире, Иерусалим, Евросоюз, Израиль, Религия
21:51 03.01.2023 (обновлено: 21:52 03.01.2023)
 
Евросоюз выступил за сохранение статус-кво святых мест в Иерусалиме

Евросоюз заявил о важности сохранения статус-кво святых мест в Иерусалиме

© AP Photo / Lefteris PitarakisХрамовая гора, Иерусалим
Храмовая гора, Иерусалим - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Храмовая гора, Иерусалим. Архивное фото
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ИЕРУСАЛИМ, 3 янв - РИА Новости. ЕС поддерживает важность сохранения статус-кво святых мест в Иерусалиме в свете посещения израильским министром национальной безопасности Храмовой горы, заявил РИА Новости представитель отделения Евросоюза в Иерусалиме Шади Осман.
"Европейский союз подтверждает важность сохранения статус-кво святых мест. Мы следим за действиями, которые противоречат этому, поскольку они способствуют росту напряженности в Иерусалиме и на оккупированных палестинских территориях", - сказал Осман.
По его словам, в последние недели на Святой земле растет напряженность и насилие. "Важно остановить эскалацию и избегать любых действий и провокаций, которые подогревают эту напряженность", - добавил представитель Евросоюза в Иерусалиме.
Ранее газета Jerusalem Post сообщила, что министр национальной безопасности Израиля и лидер ультраправой партии "Еврейская сила" Итамар Бен-Гвир поднялся во вторник на Храмовую гору в Старом городе Иерусалима, которая считается священным местом у палестинцев и мусульман, что спровоцировало недовольство палестинцев и резкую критику со стороны арабских государств.
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