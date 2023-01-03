https://ria.ru/20230103/himars-1842966958.html

На месте обстрела больницы в Токмаке обнаружили обломки ракеты HIMARS

На месте обстрела больницы в Токмаке обнаружили обломки ракеты HIMARS - РИА Новости, 03.01.2023

На месте обстрела больницы в Токмаке обнаружили обломки ракеты HIMARS

Корреспонденты РИА Новости обнаружили, предположительно, обломки ракеты РСЗО HIMARS на месте обстрела больницы в городе Токмак в Запорожской области. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T18:17

2023-01-03T18:17

2023-01-03T19:20

специальная военная операция на украине

токмак

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риа новости

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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости обнаружили, предположительно, обломки ракеты РСЗО HIMARS на месте обстрела больницы в городе Токмак в Запорожской области.Уточняется, что журналисты прибыли сюда для съемок материала об ударе по медучреждению со стороны украинских войск. Версию о применении ими РСЗО HIMARS подтвердили находящиеся на месте представители экстренных служб.Фельдшер скорой помощи Светлана Туинова рассказала корреспондентам, что при обстреле повреждения получили стены одного из корпусов больницы. Также от взрывной волны вылетели стекла в здании педиатрии и роддома."Здесь находились люди и лежали дети. Одна роженица родила, другая еще не успела родить. Персонал успел их перевести на другую сторону. Все остались живы", — уточнила она.Ранее сегодня об обстреле больницы в Токмаке сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.В медучреждении постоянно лечатся люди, в том числе в стационаре. В городе, который находится недалеко от линии боевого соприкосновения, еще остаются тысячи жителей. По словам Рогова, сейчас от украинских обстрелов больше всего страдают Токмак, Васильевка, Михайловка и Энергодар.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления украинских войск. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221221/tsinizm-1840269803.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Больница в городе Токмак Запорожской области после удара ракетой системы HIMARS Больница в городе Токмак Запорожской области подверглась во вторник удару со стороны украинских войск. Корреспонденты РИА Новости побывали на месте обстрела и обнаружили там обломки ракеты американской системы HIMARS. 2023-01-03T18:17 true PT3M34S

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токмак, энергодар, в мире, вооруженные силы украины, запорожская область, риа новости