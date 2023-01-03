14:42 03.01.2023 (обновлено: 15:15 03.01.2023)
Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS у Краматорска, обстреливавшие ДНР
Минобороны: ВС России уничтожили РСЗО HIMARS у Краматорска, из которых ВСУ стреляли по ДНР
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" Вооруженных сил России, задействованная в специальной военной операции
Реактивная система залпового огня "Град" Вооруженных сил России, задействованная в специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские войска ликвидировали две украинские пусковые установки РСЗО HIMARS в районе Краматорска в ДНР, сообщило Минобороны.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Краматорск вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке военного ведомства.
Помимо этого, в районах Краматорска и Масляковки благодаря действиям ВКС удалось нанести удары по пунктам дислокации бойцов "иностранного легиона". Противник при этом потерял более 130 человек.
Также в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР российские подразделения уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire, более 800 реактивных снарядов, шесть автомобилей и около 120 военнослужащих.
Кроме того, в районах Артемовска в Донецкой Народной Республике и Червоной Дибровы в ЛНР удалось ликвидировать три американские артиллерийские системы М777, а возле Волчанска в Харьковской области и Серебрянки в ДНР — две украинские боевые машины РСЗО "Град". Также вблизи населенных пунктов Гуляйполе и Каменское в Запорожской области уничтожены две гаубицы Д-30.
Всего за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 72 подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 104 районах.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.