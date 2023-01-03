Рейтинг@Mail.ru
Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS у Краматорска, обстреливавшие ДНР - РИА Новости, 03.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/himars-1842942501.html
Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS у Краматорска, обстреливавшие ДНР
Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS у Краматорска, обстреливавшие ДНР - РИА Новости, 03.01.2023
Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS у Краматорска, обстреливавшие ДНР
Российские войска ликвидировали две украинские пусковые установки РСЗО HIMARS в районе Краматорска в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T14:42
2023-01-03T15:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
краматорск
вооруженные силы рф
владимир путин
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839375739_0:103:2736:1642_1920x0_80_0_0_9aac766c27c651c3612dec16b406153e.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские войска ликвидировали две украинские пусковые установки РСЗО HIMARS в районе Краматорска в ДНР, сообщило Минобороны.Помимо этого, в районах Краматорска и Масляковки благодаря действиям ВКС удалось нанести удары по пунктам дислокации бойцов "иностранного легиона". Противник при этом потерял более 130 человек. Также в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР российские подразделения уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire, более 800 реактивных снарядов, шесть автомобилей и около 120 военнослужащих.Кроме того, в районах Артемовска в Донецкой Народной Республике и Червоной Дибровы в ЛНР удалось ликвидировать три американские артиллерийские системы М777, а возле Волчанска в Харьковской области и Серебрянки в ДНР — две украинские боевые машины РСЗО "Град". Также вблизи населенных пунктов Гуляйполе и Каменское в Запорожской области уничтожены две гаубицы Д-30.Всего за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 72 подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 104 районах.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230103/kramatorsk-1842917700.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
краматорск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839375739_439:235:2453:1745_1920x0_80_0_0_2df254a44ec7f57f30ba0df19fbf6f00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, краматорск, вооруженные силы рф, владимир путин, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Краматорск, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
14:42 03.01.2023 (обновлено: 15:15 03.01.2023)
 
Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS у Краматорска, обстреливавшие ДНР

Минобороны: ВС России уничтожили РСЗО HIMARS у Краматорска, из которых ВСУ стреляли по ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" Вооруженных сил России, задействованная в специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град Вооруженных сил России, задействованная в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня "Град" Вооруженных сил России, задействованная в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские войска ликвидировали две украинские пусковые установки РСЗО HIMARS в районе Краматорска в ДНР, сообщило Минобороны.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Краматорск вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке военного ведомства.
Помимо этого, в районах Краматорска и Масляковки благодаря действиям ВКС удалось нанести удары по пунктам дислокации бойцов "иностранного легиона". Противник при этом потерял более 130 человек.
Также в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР российские подразделения уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire, более 800 реактивных снарядов, шесть автомобилей и около 120 военнослужащих.
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 11:39Специальная военная операция на Украине
Французские СМИ показали момент взрыва в подконтрольном Киеву Краматорске
Кроме того, в районах Артемовска в Донецкой Народной Республике и Червоной Дибровы в ЛНР удалось ликвидировать три американские артиллерийские системы М777, а возле Волчанска в Харьковской области и Серебрянки в ДНР — две украинские боевые машины РСЗО "Град". Также вблизи населенных пунктов Гуляйполе и Каменское в Запорожской области уничтожены две гаубицы Д-30.
Всего за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 72 подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 104 районах.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКраматорскВооруженные силы РФВладимир ПутинРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала