https://ria.ru/20230103/himars-1842942501.html

Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS у Краматорска, обстреливавшие ДНР

Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS у Краматорска, обстреливавшие ДНР - РИА Новости, 03.01.2023

Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS у Краматорска, обстреливавшие ДНР

Российские войска ликвидировали две украинские пусковые установки РСЗО HIMARS в районе Краматорска в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T14:42

2023-01-03T14:42

2023-01-03T15:15

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

краматорск

вооруженные силы рф

владимир путин

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839375739_0:103:2736:1642_1920x0_80_0_0_9aac766c27c651c3612dec16b406153e.jpg

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские войска ликвидировали две украинские пусковые установки РСЗО HIMARS в районе Краматорска в ДНР, сообщило Минобороны.Помимо этого, в районах Краматорска и Масляковки благодаря действиям ВКС удалось нанести удары по пунктам дислокации бойцов "иностранного легиона". Противник при этом потерял более 130 человек. Также в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР российские подразделения уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire, более 800 реактивных снарядов, шесть автомобилей и около 120 военнослужащих.Кроме того, в районах Артемовска в Донецкой Народной Республике и Червоной Дибровы в ЛНР удалось ликвидировать три американские артиллерийские системы М777, а возле Волчанска в Харьковской области и Серебрянки в ДНР — две украинские боевые машины РСЗО "Град". Также вблизи населенных пунктов Гуляйполе и Каменское в Запорожской области уничтожены две гаубицы Д-30.Всего за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 72 подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 104 районах.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230103/kramatorsk-1842917700.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

краматорск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, краматорск, вооруженные силы рф, владимир путин, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины