https://ria.ru/20230103/grafiki-1842940892.html

Киев возвращается к стабилизационным графикам отключений света

Киев возвращается к стабилизационным графикам отключений света - РИА Новости, 03.01.2023

Киев возвращается к стабилизационным графикам отключений света

Киев возвращается к стабилизационным графикам отключений электричества, сообщили во вторник в украинской энергокомпании ДТЭК. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T14:27

2023-01-03T14:27

2023-01-03T14:27

специальная военная операция на украине

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киев

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дтэк

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Киев возвращается к стабилизационным графикам отключений электричества, сообщили во вторник в украинской энергокомпании ДТЭК. "С 14.00 (15.00 мск- ред.) Киев возвращается к стабилизационным графикам", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. В понедельник мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в столице и аварийных отключениях электричества. Во вторник утром в украинской энергокомпании Yasno ДТЭК сообщили, что в Киеве действуют экстренные отключения света. Позже в национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что на Украине снизилось потребление электроэнергии из-за потепления. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230102/ukraina-1842875358.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киев, украина, дтэк