https://ria.ru/20230103/gosduma-1842896162.html
В Госдуме готовят закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним
В Госдуме готовят закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним - РИА Новости, 03.01.2023
В Госдуме готовят закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним
Депутаты Госдумы совместно с правительством разрабатывают законопроект о запрете продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним, а также об... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T07:25
2023-01-03T07:25
2023-01-03T12:04
султан хамзаев
татьяна голикова
россия
госдума рф
единая россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы совместно с правительством разрабатывают законопроект о запрете продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним, а также об ответственности для продавцов и предпринимателей за это, рассказал РИА Новости один из авторов инициативы, член комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия"). Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним."Вместе с коллегами из правительства России мы приступили к проработке запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним. Главная цель нашего законопроекта: не допускается продажа несовершеннолетним (лицам, не достигшим 18 лет) безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков", — рассказал парламентарий.При этом депутат заявил о необходимости прописать в законодательстве ответственность для продавцов и предпринимателей за продажу энергетиков лицам младше 18 лет.Хамзаев также напомнил о том, что продажа энергетиков уже ограничена в отдельных регионах.По словам парламентария, производители таких напитков подсаживают молодежь на энергетики, "привлекая образы успешных спортсменов" в рекламные кампании."Чем опасно потребление энергетиков среди детей: повышенное количество таких веществ? как таурин, кофеин, гуарана — это серьезный удар по еще до конца не окрепшему здоровью ребенка. Отсюда следует рост сердечно-сосудистых заболеваний среди детей, что врачи констатируют сегодня. Добавьте сюда влияние этих веществ на нервную систему. То, что энергетические коктейли вредны, говорят все без исключения медики", — резюмировал депутат.
https://radiosputnik.ria.ru/20221230/alkogol-1842431671.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
султан хамзаев, татьяна голикова, россия, госдума рф, единая россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Султан Хамзаев, Татьяна Голикова, Россия, Госдума РФ, Единая Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
07:25 03.01.2023 (обновлено: 12:04 03.01.2023)
В Госдуме готовят закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним
Депутаты Госдумы готовят законопроект о запрете продажи энергетиков лицам до 18 лет
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы совместно с правительством разрабатывают законопроект о запрете продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним, а также об ответственности для продавцов и предпринимателей за это, рассказал РИА Новости один из авторов инициативы, член комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия").
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова
поручила Минздраву и Минпромторгу
проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним.
"Вместе с коллегами из правительства России мы приступили к проработке запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним. Главная цель нашего законопроекта: не допускается продажа несовершеннолетним (лицам, не достигшим 18 лет) безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков", — рассказал парламентарий.
При этом депутат заявил о необходимости прописать в законодательстве ответственность для продавцов и предпринимателей за продажу энергетиков лицам младше 18 лет.
Хамзаев также напомнил о том, что продажа энергетиков уже ограничена в отдельных регионах.
"На сегодняшний день мы оцениваем положительную практику отдельных регионов, где подобный закон уже действует: в Татарстане, ХМАО, Новосибирске", — перечислил он.
По словам парламентария, производители таких напитков подсаживают молодежь на энергетики, "привлекая образы успешных спортсменов" в рекламные кампании.
"Чем опасно потребление энергетиков среди детей: повышенное количество таких веществ? как таурин, кофеин, гуарана — это серьезный удар по еще до конца не окрепшему здоровью ребенка. Отсюда следует рост сердечно-сосудистых заболеваний среди детей, что врачи констатируют сегодня. Добавьте сюда влияние этих веществ на нервную систему. То, что энергетические коктейли вредны, говорят все без исключения медики", — резюмировал депутат.