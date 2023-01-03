https://ria.ru/20230103/gorlovka-1842894963.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 03.01.2023

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Калининский район Горловки, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T06:19

2023-01-03T06:19

2023-01-03T10:25

специальная военная операция на украине

горловка

калининский район

донецкая народная республика

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 3 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Калининский район Горловки, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем жили более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 этого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230103/dnr-1842886594.html

горловка

калининский район

донецкая народная республика

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горловка, калининский район, донецкая народная республика, сцкк, стирол