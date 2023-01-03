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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 03.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/gorlovka-1842894963.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 03.01.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Калининский район Горловки, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T06:19
2023-01-03T10:25
специальная военная операция на украине
горловка
калининский район
донецкая народная республика
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 3 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Калининский район Горловки, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем жили более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 этого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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горловка
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горловка, калининский район, донецкая народная республика, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол
06:19 03.01.2023 (обновлено: 10:25 03.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли Горловку

ВСУ выпустили по Калининскому району Горловки три снаряда натовского калибра

© Фото : Администрация города Горловка/TelegramПоследствия обстрела поселка в Горловке
Последствия обстрела поселка в Горловке - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© Фото : Администрация города Горловка/Telegram
Последствия обстрела поселка в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Калининский район Горловки, выпустив три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 01:05 (совпадает с мск) — населенный пункт Дружба — населенный пункт Горловка (Калининский район), выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем жили более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 этого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Донецк - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 00:31Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаКалининский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККСтирол
 
 
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