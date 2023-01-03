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Палестина осудила посещение израильским министром Храмовой горы - РИА Новости, 03.01.2023
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Палестина осудила посещение израильским министром Храмовой горы
Палестина осудила посещение израильским министром Храмовой горы - РИА Новости, 03.01.2023
Палестина осудила посещение израильским министром Храмовой горы
Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна назвал посещение израильским министром Итамаром Бен-Гвиром Храмовой горы "вызовом палестинскому народу", РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T12:46
2023-01-03T12:46
в мире
израиль
палестина
западный берег реки иордан
ликуд
биньямин нетаньяху
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ГАЗА, 3 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна назвал посещение израильским министром Итамаром Бен-Гвиром Храмовой горы "вызовом палестинскому народу", передает агентство ВАФА. Во вторник газета Jerusalem Post сообщила, что министр национальной безопасности в новом правительстве Израиля Бен-Гвир, выступающий за ужесточение позиции в отношении Палестинской автономии, впервые с момента выборов в ноябре 2022 года посетил Храмовую гору. Посещение евреями Храмовой горы часто становится причиной волнений среди мусульман и последующих столкновений с израильской полицией. "Проникновение министра-экстремиста Итамара Бен-Гвира в благословенную мечеть Аль-Акса является вызовом нашему палестинскому народу, арабской нации и международному сообществу", - цитирует агентство заявление пресс-секретаря. Абу Рудейна возложил на израильское правительство полную ответственность за любые результаты или последствия его "расистской политики" в отношении палестинского народа и его святынь. В свою очередь, министерство иностранных дел Палестины также осудило посещение Бен-Гвиром горы, назвав эти действия "штурмом священной мечети Аль-Акса", а также "беспрецедентной провокацией и серьезной угрозой". МИД также возложил на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху полную ответственность за последствия действий Бен-Гвира. Новое правительство Израиля во главе с лидером партии "Ликуд" Нетаньяху было приведено к присяге 29 декабря. За день до этого "Ликуд" и ультраортодоксальная партия "Яхадут ха-Тора" подписали финальное коалиционное соглашение. Позднее о подписании соглашения сообщила партия Религиозных сионистов, а также "Шас", "Еврейская мощь" и "Ноам". Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах. Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
https://ria.ru/20221028/nebenzya-1827666470.html
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в мире, израиль, палестина, западный берег реки иордан, ликуд, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Палестина, Западный берег реки Иордан, Ликуд, Биньямин Нетаньяху
12:46 03.01.2023
 
Палестина осудила посещение израильским министром Храмовой горы

Агентство ВАФА: Палестина осудила посещение израильским министром Бен-Гвиром Храмовой горы

© AP Photo / Lefteris PitarakisХрамовая гора
Храмовая гора - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Храмовая гора. Архивное фото
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ГАЗА, 3 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна назвал посещение израильским министром Итамаром Бен-Гвиром Храмовой горы "вызовом палестинскому народу", передает агентство ВАФА.
Во вторник газета Jerusalem Post сообщила, что министр национальной безопасности в новом правительстве Израиля Бен-Гвир, выступающий за ужесточение позиции в отношении Палестинской автономии, впервые с момента выборов в ноябре 2022 года посетил Храмовую гору. Посещение евреями Храмовой горы часто становится причиной волнений среди мусульман и последующих столкновений с израильской полицией.
"Проникновение министра-экстремиста Итамара Бен-Гвира в благословенную мечеть Аль-Акса является вызовом нашему палестинскому народу, арабской нации и международному сообществу", - цитирует агентство заявление пресс-секретаря.
Абу Рудейна возложил на израильское правительство полную ответственность за любые результаты или последствия его "расистской политики" в отношении палестинского народа и его святынь.
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В свою очередь, министерство иностранных дел Палестины также осудило посещение Бен-Гвиром горы, назвав эти действия "штурмом священной мечети Аль-Акса", а также "беспрецедентной провокацией и серьезной угрозой". МИД также возложил на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху полную ответственность за последствия действий Бен-Гвира.
Новое правительство Израиля во главе с лидером партии "Ликуд" Нетаньяху было приведено к присяге 29 декабря. За день до этого "Ликуд" и ультраортодоксальная партия "Яхадут ха-Тора" подписали финальное коалиционное соглашение. Позднее о подписании соглашения сообщила партия Религиозных сионистов, а также "Шас", "Еврейская мощь" и "Ноам". Нетаньяху уже занимал пост премьер-министра Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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В миреИзраильПалестинаЗападный берег реки ИорданЛикудБиньямин Нетаньяху
 
 
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