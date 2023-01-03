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СМИ: в Германии назвали условия для передачи российских активов Украине - РИА Новости, 03.01.2023
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СМИ: в Германии назвали условия для передачи российских активов Украине
СМИ: в Германии назвали условия для передачи российских активов Украине - РИА Новости, 03.01.2023
СМИ: в Германии назвали условия для передачи российских активов Украине
Правительство Германии поддерживает требование Украины использовать заблокированные российские активы, если союзники по ЕС поступят так же, передает агентство... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T16:49
2023-01-03T18:34
в мире
анналена бербок
олаф шольц
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Правительство Германии поддерживает требование Украины использовать заблокированные российские активы, если союзники по ЕС поступят так же, передает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.По информации чиновников, министр иностранных дел страны Анналена Бербок настаивает на том, что страны Европы должны рассмотреть возможность конфискации хотя бы части замороженных активов. Немецкий министр финансов Кристиан Линднер относится к этой идее с большей осторожностью. Как сообщили источники Bloomberg, он обеспокоен тем, что конфискация активов российского Центрального банка может создать опасный прецедент и привести европейские власти к юридическим проблемам."Правительство канцлера Олафа Шольца поддерживает требование Украины о военных репарациях, но еще не заняло официальную позицию в отношении конфискации активов у российского государства. Вопрос сложный, и некоторые части правящей коалиции настроены более активно, чем другие, говорят люди, знакомые с дискуссиями", — пояснило издание.При этом ЕС пытается найти "законные способы" использования российских активов. По мнению одного из источников агентства, на разбирательства по поводу конфискации средств могут уйти годы, что превратит это решение в символическую инициативу.В апреле глава ЦБ России Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
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в мире, анналена бербок, олаф шольц, эльвира набиуллина, сша, киев, россия
В мире, Анналена Бербок, Олаф Шольц, Эльвира Набиуллина, США, Киев, Россия
16:49 03.01.2023 (обновлено: 18:34 03.01.2023)
 
СМИ: в Германии назвали условия для передачи российских активов Украине

Bloomberg: ФРГ готова отдать российские активы Украине, если союзники по ЕС сделают так же

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Правительство Германии поддерживает требование Украины использовать заблокированные российские активы, если союзники по ЕС поступят так же, передает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
По информации чиновников, министр иностранных дел страны Анналена Бербок настаивает на том, что страны Европы должны рассмотреть возможность конфискации хотя бы части замороженных активов. Немецкий министр финансов Кристиан Линднер относится к этой идее с большей осторожностью. Как сообщили источники Bloomberg, он обеспокоен тем, что конфискация активов российского Центрального банка может создать опасный прецедент и привести европейские власти к юридическим проблемам.
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"Правительство канцлера Олафа Шольца поддерживает требование Украины о военных репарациях, но еще не заняло официальную позицию в отношении конфискации активов у российского государства. Вопрос сложный, и некоторые части правящей коалиции настроены более активно, чем другие, говорят люди, знакомые с дискуссиями", — пояснило издание.
При этом ЕС пытается найти "законные способы" использования российских активов. По мнению одного из источников агентства, на разбирательства по поводу конфискации средств могут уйти годы, что превратит это решение в символическую инициативу.
В апреле глава ЦБ России Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
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В миреАнналена БербокОлаф ШольцЭльвира НабиуллинаСШАКиевРоссия
 
 
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