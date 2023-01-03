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Экспорт "Газпрома" снизился до минимума с конца XX века, подсчитал аналитик - РИА Новости, 03.01.2023
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Экспорт "Газпрома" снизился до минимума с конца XX века, подсчитал аналитик
Экспорт "Газпрома" снизился до минимума с конца XX века, подсчитал аналитик - РИА Новости, 03.01.2023
Экспорт "Газпрома" снизился до минимума с конца XX века, подсчитал аналитик
Объём экспорта "Газпрома" в прошедшем году снизился до минимального за более чем 30 лет уровня объёма газа, сказал в комментарии РИА Новости консультант... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T14:22
2023-01-03T14:22
экономика
газпром
россия
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Объём экспорта "Газпрома" в прошедшем году снизился до минимального за более чем 30 лет уровня объёма газа, сказал в комментарии РИА Новости консультант компании "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин. "По итогам 2022 года в европейские страны дальнего зарубежья "Газпром" поставил порядка 85 миллиардов кубометров. Последний раз подобные показатели наблюдались более 30 лет назад", — подсчитал аналитик. Он объяснил, что трубопроводный экспорт в европейском направлении в объёмном выражении сократился на фоне реализации политики Европы отказаться от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на ключевых направлениях — сокращения, а позже и прекращения поставок по газопроводам "Северный поток" и "Ямал — Европа", а также снижения прокачки в рамках транзита через территорию Украины. Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье, как сообщал глава компании Алексей Миллер, в 2022 году составил 100,9 миллиарда кубометров газа. Для сравнения, аналогичный показатель в 2021 году составил 185,1 миллиарда. Так экспорт "Газпрома" снизился в годовом выражении почти вдвое — на 45,5%. Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку".
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экономика, газпром, россия
Экономика, Газпром, Россия
14:22 03.01.2023
 
Экспорт "Газпрома" снизился до минимума с конца XX века, подсчитал аналитик

Консультант Тимонин: экспорт "Газпрома" за 2022 год снизился до уровня 30-летней давности

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд компании "Газпром" . Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Объём экспорта "Газпрома" в прошедшем году снизился до минимального за более чем 30 лет уровня объёма газа, сказал в комментарии РИА Новости консультант компании "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин.
"По итогам 2022 года в европейские страны дальнего зарубежья "Газпром" поставил порядка 85 миллиардов кубометров. Последний раз подобные показатели наблюдались более 30 лет назад", — подсчитал аналитик.
Он объяснил, что трубопроводный экспорт в европейском направлении в объёмном выражении сократился на фоне реализации политики Европы отказаться от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на ключевых направлениях — сокращения, а позже и прекращения поставок по газопроводам "Северный поток" и "Ямал — Европа", а также снижения прокачки в рамках транзита через территорию Украины.
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье, как сообщал глава компании Алексей Миллер, в 2022 году составил 100,9 миллиарда кубометров газа. Для сравнения, аналогичный показатель в 2021 году составил 185,1 миллиарда. Так экспорт "Газпрома" снизился в годовом выражении почти вдвое — на 45,5%.
Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку".
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Миллер: "Газпром" вышел на принципиально новый уровень поставок в Китай
 
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