https://ria.ru/20230103/gazprom-1842940413.html

Экспорт "Газпрома" снизился до минимума с конца XX века, подсчитал аналитик

Экспорт "Газпрома" снизился до минимума с конца XX века, подсчитал аналитик - РИА Новости, 03.01.2023

Экспорт "Газпрома" снизился до минимума с конца XX века, подсчитал аналитик

Объём экспорта "Газпрома" в прошедшем году снизился до минимального за более чем 30 лет уровня объёма газа, сказал в комментарии РИА Новости консультант... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T14:22

2023-01-03T14:22

2023-01-03T14:22

экономика

газпром

россия

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Объём экспорта "Газпрома" в прошедшем году снизился до минимального за более чем 30 лет уровня объёма газа, сказал в комментарии РИА Новости консультант компании "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин. "По итогам 2022 года в европейские страны дальнего зарубежья "Газпром" поставил порядка 85 миллиардов кубометров. Последний раз подобные показатели наблюдались более 30 лет назад", — подсчитал аналитик. Он объяснил, что трубопроводный экспорт в европейском направлении в объёмном выражении сократился на фоне реализации политики Европы отказаться от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на ключевых направлениях — сокращения, а позже и прекращения поставок по газопроводам "Северный поток" и "Ямал — Европа", а также снижения прокачки в рамках транзита через территорию Украины. Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье, как сообщал глава компании Алексей Миллер, в 2022 году составил 100,9 миллиарда кубометров газа. Для сравнения, аналогичный показатель в 2021 году составил 185,1 миллиарда. Так экспорт "Газпрома" снизился в годовом выражении почти вдвое — на 45,5%. Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку".

https://ria.ru/20230102/gazprom-1842826825.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, газпром, россия