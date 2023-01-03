15:40 03.01.2023 (обновлено: 16:41 03.01.2023)
Первая партия СПГ из США прибыла в Германию
Первая партия СПГ из США прибыла в Германию на новый терминал в Вильгельмсхафене
© AP Photo / Michael SohnПлавучая установка для хранения и регазификации Hoegh Esperanza
© AP Photo / Michael Sohn
Плавучая установка для хранения и регазификации Hoegh Esperanza. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 янв — РИА Новости. Германия получила первую партию сжиженного природного газа (СПГ) из США, сообщила компания Uniper.
"Сегодня Uniper доставила первую в Германии полную партию сжиженного природного газа на новый терминал СПГ, управляемый Uniper, в Вильгельмсхафене", — отмечается в релизе компании.
Уточняется, что судно для транспортировки СПГ Maria Energy загрузили энергоносителем в США 19 декабря 2022 года. В Uniper уточнили, что речь идет о 170 тысячах кубометров газа. По данным компании, этого хватит для обеспечения энергией около 50 тысяч немецких домохозяйств в течение одного года.
Терминал для СПГ в Вильгельмсхафене открыли 17 декабря 2022 года. Отмечается, что с помощью плавучей установки для хранения и регазификации Höegh Esperanza в Германии можно выгрузить около пяти миллиардов кубометров природного газа в год.
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