https://ria.ru/20230103/gaz-1842949864.html

Первая партия СПГ из США прибыла в Германию

Первая партия СПГ из США прибыла в Германию - РИА Новости, 03.01.2023

Первая партия СПГ из США прибыла в Германию

Германия получила первую партию сжиженного природного газа (СПГ) из США, сообщила компания Uniper. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T15:40

2023-01-03T15:40

2023-01-03T16:41

германия

сша

uniper

в мире

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БЕРЛИН, 3 янв — РИА Новости. Германия получила первую партию сжиженного природного газа (СПГ) из США, сообщила компания Uniper. Уточняется, что судно для транспортировки СПГ Maria Energy загрузили энергоносителем в США 19 декабря 2022 года. В Uniper уточнили, что речь идет о 170 тысячах кубометров газа. По данным компании, этого хватит для обеспечения энергией около 50 тысяч немецких домохозяйств в течение одного года. Терминал для СПГ в Вильгельмсхафене открыли 17 декабря 2022 года. Отмечается, что с помощью плавучей установки для хранения и регазификации Höegh Esperanza в Германии можно выгрузить около пяти миллиардов кубометров природного газа в год.

https://ria.ru/20230101/spg-1842753642.html

германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, сша, uniper, в мире