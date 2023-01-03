https://ria.ru/20230103/gaz-1842910202.html

"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме

"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме - РИА Новости, 03.01.2023

"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме

"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,2 миллиона кубометров на 3... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T10:34

2023-01-03T10:34

2023-01-03T10:34

экономика

сергей куприянов

украина

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/64/1562376442_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_0ee6714365468e1580284025e9ce2c47.jpg

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,2 миллиона кубометров на 3 января, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,2 миллиона кубометров на 3 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам. Украина в мае прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены. С конца мая поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держатся на уровне 40–43 миллионов кубометров в сутки.

https://ria.ru/20230102/gaz-1842827055.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, сергей куприянов, украина, газпром