https://ria.ru/20230103/fonogramma-1842952096.html
Министр культуры Киргизии запретил артистам петь под фонограмму
Министр культуры Киргизии запретил артистам петь под фонограмму - РИА Новости, 03.01.2023
Министр культуры Киргизии запретил артистам петь под фонограмму
Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Алтынбек Максутов подписал приказ, запрещающий артистам петь под фонограмму, сообщили... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T16:03
2023-01-03T16:03
2023-01-03T19:36
киргизия
культура
новости культуры
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/03/1842975390_0:85:2658:1581_1920x0_80_0_0_2d6aac6183ec988d6371aca973dd7ca0.jpg
БИШКЕК, 3 янв — РИА Новости. Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Алтынбек Максутов подписал приказ, запрещающий артистам петь под фонограмму, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. По словам представителя пресс-службы, живое исполнение становится обязательным в зданиях государственных учреждений образования и культуры, театрах, спортивных учреждениях, филармониях, концертных залах, кинозалах, клубах, музеях и библиотеках. Также теперь запрещено выступать под фонограмму на массовых культурных мероприятиях.
https://ria.ru/20220424/maska-1784986406.html
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/03/1842975390_0:0:2360:1770_1920x0_80_0_0_b8f38e621b5e021f425c905b1f6e9cb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, культура, новости культуры, в мире
Киргизия, Культура, Новости культуры, В мире
16:03 03.01.2023 (обновлено: 19:36 03.01.2023)
Министр культуры Киргизии запретил артистам петь под фонограмму
Министерство культуры Киргизии запретило артистам петь под фонограмму
БИШКЕК, 3 янв — РИА Новости. Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Алтынбек Максутов подписал приказ, запрещающий артистам петь под фонограмму, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"С 1 января 2023 года артистам Кыргызстана запрещается использовать фонограмму. Соответствующий приказ <…> подписал министр культуры Алтынбек Максутов", — подчеркнули там.
По словам представителя пресс-службы, живое исполнение становится обязательным в зданиях государственных учреждений образования и культуры, театрах, спортивных учреждениях, филармониях, концертных залах, кинозалах, клубах, музеях и библиотеках. Также теперь запрещено выступать под фонограмму на массовых культурных мероприятиях.