https://ria.ru/20230103/fonogramma-1842952096.html

Министр культуры Киргизии запретил артистам петь под фонограмму

Министр культуры Киргизии запретил артистам петь под фонограмму - РИА Новости, 03.01.2023

Министр культуры Киргизии запретил артистам петь под фонограмму

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Алтынбек Максутов подписал приказ, запрещающий артистам петь под фонограмму, сообщили... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T16:03

2023-01-03T16:03

2023-01-03T19:36

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БИШКЕК, 3 янв — РИА Новости. Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Алтынбек Максутов подписал приказ, запрещающий артистам петь под фонограмму, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. По словам представителя пресс-службы, живое исполнение становится обязательным в зданиях государственных учреждений образования и культуры, театрах, спортивных учреждениях, филармониях, концертных залах, кинозалах, клубах, музеях и библиотеках. Также теперь запрещено выступать под фонограмму на массовых культурных мероприятиях.

https://ria.ru/20220424/maska-1784986406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киргизия, культура, новости культуры, в мире