Рейтинг@Mail.ru
Министр культуры Киргизии запретил артистам петь под фонограмму - РИА Новости, 03.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230103/fonogramma-1842952096.html
Министр культуры Киргизии запретил артистам петь под фонограмму
Министр культуры Киргизии запретил артистам петь под фонограмму - РИА Новости, 03.01.2023
Министр культуры Киргизии запретил артистам петь под фонограмму
Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Алтынбек Максутов подписал приказ, запрещающий артистам петь под фонограмму, сообщили... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T16:03
2023-01-03T19:36
киргизия
культура
новости культуры
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/03/1842975390_0:85:2658:1581_1920x0_80_0_0_2d6aac6183ec988d6371aca973dd7ca0.jpg
БИШКЕК, 3 янв — РИА Новости. Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Алтынбек Максутов подписал приказ, запрещающий артистам петь под фонограмму, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. По словам представителя пресс-службы, живое исполнение становится обязательным в зданиях государственных учреждений образования и культуры, театрах, спортивных учреждениях, филармониях, концертных залах, кинозалах, клубах, музеях и библиотеках. Также теперь запрещено выступать под фонограмму на массовых культурных мероприятиях.
https://ria.ru/20220424/maska-1784986406.html
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/03/1842975390_0:0:2360:1770_1920x0_80_0_0_b8f38e621b5e021f425c905b1f6e9cb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, культура, новости культуры, в мире
Киргизия, Культура, Новости культуры, В мире
16:03 03.01.2023 (обновлено: 19:36 03.01.2023)
 
Министр культуры Киргизии запретил артистам петь под фонограмму

Министерство культуры Киргизии запретило артистам петь под фонограмму

© Sputnik / Табылды КадырбековМинистр культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Алтынбек Максутов
Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Алтынбек Максутов - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Алтынбек Максутов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 3 янв — РИА Новости. Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Алтынбек Максутов подписал приказ, запрещающий артистам петь под фонограмму, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"С 1 января 2023 года артистам Кыргызстана запрещается использовать фонограмму. Соответствующий приказ <…> подписал министр культуры Алтынбек Максутов", — подчеркнули там.

По словам представителя пресс-службы, живое исполнение становится обязательным в зданиях государственных учреждений образования и культуры, театрах, спортивных учреждениях, филармониях, концертных залах, кинозалах, клубах, музеях и библиотеках. Также теперь запрещено выступать под фонограмму на массовых культурных мероприятиях.
Шоу Маска, 3 сезон
24 апреля 2022, 08:00Шоубиз
Статисты и фонограмма: генпродюсер шоу "Маска" – о мифах в Сети
 
КиргизияКультураНовости культурыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала