https://ria.ru/20230103/fnpr-1842916362.html
В ФНПР прокомментировали идею о сокращении новогодних каникул
В ФНПР прокомментировали идею о сокращении новогодних каникул - РИА Новости, 03.01.2023
В ФНПР прокомментировали идею о сокращении новогодних каникул
Предложение о сокращении новогодних каникул звучало неоднократно, но в нем нет смысла, считает зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР)... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T11:31
2023-01-03T11:31
2023-01-03T11:51
общество
ярослав нилов
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Предложение о сокращении новогодних каникул звучало неоднократно, но в нем нет смысла, считает зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина. Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов заявил РИА Новости, что новогодние праздники стоит сократить, а выходные дни - распределить равномерно, по три дня. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в свою очередь отметил, что сокращение количества выходных на Новый год необходимо обсуждать, но просто сократить их будет неправильно. "Повторюсь: это за последние 15 лет предлагалось неоднократно. Смысла в нем не видно. Предложение опять будет отклонено", - сказала Кузьмина РИА Новости.
https://ria.ru/20230103/vykhodnye-1842911496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ярослав нилов
11:31 03.01.2023 (обновлено: 11:51 03.01.2023)
В ФНПР прокомментировали идею о сокращении новогодних каникул
В ФНПР заявили, что в идее о сокращении новогодних каникул нет смысла