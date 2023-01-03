https://ria.ru/20230103/fnpr-1842916362.html

В ФНПР прокомментировали идею о сокращении новогодних каникул

В ФНПР прокомментировали идею о сокращении новогодних каникул - РИА Новости, 03.01.2023

В ФНПР прокомментировали идею о сокращении новогодних каникул

Предложение о сокращении новогодних каникул звучало неоднократно, но в нем нет смысла, считает зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР)... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T11:31

2023-01-03T11:31

2023-01-03T11:51

общество

ярослав нилов

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Предложение о сокращении новогодних каникул звучало неоднократно, но в нем нет смысла, считает зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина. Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов заявил РИА Новости, что новогодние праздники стоит сократить, а выходные дни - распределить равномерно, по три дня. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в свою очередь отметил, что сокращение количества выходных на Новый год необходимо обсуждать, но просто сократить их будет неправильно. "Повторюсь: это за последние 15 лет предлагалось неоднократно. Смысла в нем не видно. Предложение опять будет отклонено", - сказала Кузьмина РИА Новости.

https://ria.ru/20230103/vykhodnye-1842911496.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ярослав нилов