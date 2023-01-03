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В ФНПР прокомментировали идею о сокращении новогодних каникул - РИА Новости, 03.01.2023
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В ФНПР прокомментировали идею о сокращении новогодних каникул
В ФНПР прокомментировали идею о сокращении новогодних каникул - РИА Новости, 03.01.2023
В ФНПР прокомментировали идею о сокращении новогодних каникул
Предложение о сокращении новогодних каникул звучало неоднократно, но в нем нет смысла, считает зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР)... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T11:31
2023-01-03T11:51
общество
ярослав нилов
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Предложение о сокращении новогодних каникул звучало неоднократно, но в нем нет смысла, считает зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина. Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов заявил РИА Новости, что новогодние праздники стоит сократить, а выходные дни - распределить равномерно, по три дня. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в свою очередь отметил, что сокращение количества выходных на Новый год необходимо обсуждать, но просто сократить их будет неправильно. "Повторюсь: это за последние 15 лет предлагалось неоднократно. Смысла в нем не видно. Предложение опять будет отклонено", - сказала Кузьмина РИА Новости.
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общество, ярослав нилов
Общество, Ярослав Нилов
11:31 03.01.2023 (обновлено: 11:51 03.01.2023)
 
В ФНПР прокомментировали идею о сокращении новогодних каникул

В ФНПР заявили, что в идее о сокращении новогодних каникул нет смысла

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНовогодние выходные
Новогодние выходные - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Новогодние выходные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Предложение о сокращении новогодних каникул звучало неоднократно, но в нем нет смысла, считает зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина.
Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов заявил РИА Новости, что новогодние праздники стоит сократить, а выходные дни - распределить равномерно, по три дня. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в свою очередь отметил, что сокращение количества выходных на Новый год необходимо обсуждать, но просто сократить их будет неправильно.
"Повторюсь: это за последние 15 лет предлагалось неоднократно. Смысла в нем не видно. Предложение опять будет отклонено", - сказала Кузьмина РИА Новости.
Депутаты на пленарном заседании в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 10:49
В Госдуме предложили обсудить сокращение новогодних выходных
 
ОбществоЯрослав Нилов
 
 
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