https://ria.ru/20230103/energetiki-1842946857.html

В Госдуме призвали незамедлительно внести проект о продаже энергетиков

В Госдуме призвали незамедлительно внести проект о продаже энергетиков - РИА Новости, 03.01.2023

В Госдуме призвали незамедлительно внести проект о продаже энергетиков

Проблема продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним не урегулирована, законопроект о запрете продажи таких напитков несовершеннолетним... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T15:14

2023-01-03T15:14

2023-01-03T15:14

госдума рф

султан хамзаев

общество

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Проблема продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним не урегулирована, законопроект о запрете продажи таких напитков несовершеннолетним необходимо вносить незамедлительно, заявила РИА Новости глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина. Ранее член комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что депутаты Госдумы совместно с правительством разрабатывают законопроект о запрете продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним, а также об ответственности для продавцов и предпринимателей за это. Она добавила, что сама также подготовила соответствующий законопроект, который предусматривает ответственность, вплоть до уголовной, для лиц, продающих такие напитки несовершеннолетним. "Я сама разрабатываю такой законопроект и намереваюсь внести его сразу после праздничных дней. Абсолютно в точку, в строчку. Я думаю, что хорошо было бы объединиться… Я тоже пошла по пути запрета и наказания вплоть до уголовного как раз тем, кто занимается продажей энергетиков", — уточнила она.

https://ria.ru/20221116/aktsiz-1831920844.html

https://ria.ru/20221202/tabak-1835842695.html

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госдума рф, султан хамзаев, общество