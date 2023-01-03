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В Госдуме призвали незамедлительно внести проект о продаже энергетиков - РИА Новости, 03.01.2023
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В Госдуме призвали незамедлительно внести проект о продаже энергетиков
В Госдуме призвали незамедлительно внести проект о продаже энергетиков - РИА Новости, 03.01.2023
В Госдуме призвали незамедлительно внести проект о продаже энергетиков
Проблема продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним не урегулирована, законопроект о запрете продажи таких напитков несовершеннолетним... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T15:14
2023-01-03T15:14
госдума рф
султан хамзаев
общество
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Проблема продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним не урегулирована, законопроект о запрете продажи таких напитков несовершеннолетним необходимо вносить незамедлительно, заявила РИА Новости глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина. Ранее член комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что депутаты Госдумы совместно с правительством разрабатывают законопроект о запрете продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним, а также об ответственности для продавцов и предпринимателей за это. Она добавила, что сама также подготовила соответствующий законопроект, который предусматривает ответственность, вплоть до уголовной, для лиц, продающих такие напитки несовершеннолетним. "Я сама разрабатываю такой законопроект и намереваюсь внести его сразу после праздничных дней. Абсолютно в точку, в строчку. Я думаю, что хорошо было бы объединиться… Я тоже пошла по пути запрета и наказания вплоть до уголовного как раз тем, кто занимается продажей энергетиков", — уточнила она.
https://ria.ru/20221116/aktsiz-1831920844.html
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госдума рф, султан хамзаев, общество
Госдума РФ, Султан Хамзаев, Общество
15:14 03.01.2023
 
В Госдуме призвали незамедлительно внести проект о продаже энергетиков

В Госдуме призвали незамедлительно внести проект о запрете продажи энергетиков до 18 лет

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы России
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Проблема продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним не урегулирована, законопроект о запрете продажи таких напитков несовершеннолетним необходимо вносить незамедлительно, заявила РИА Новости глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина.
Ранее член комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что депутаты Госдумы совместно с правительством разрабатывают законопроект о запрете продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним, а также об ответственности для продавцов и предпринимателей за это.
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"Сегодня эта проблема не урегулирована, и это альтернатива и алкоголю, и наркотикам — это понимание у нас есть, особенно в отношении несовершеннолетних… Я думаю, что энергетики будут пользоваться большим спросом, поэтому нам надо незамедлительно вносить этот законопроект", — сказала Останина.
Она добавила, что сама также подготовила соответствующий законопроект, который предусматривает ответственность, вплоть до уголовной, для лиц, продающих такие напитки несовершеннолетним.
"Я сама разрабатываю такой законопроект и намереваюсь внести его сразу после праздничных дней. Абсолютно в точку, в строчку. Я думаю, что хорошо было бы объединиться… Я тоже пошла по пути запрета и наказания вплоть до уголовного как раз тем, кто занимается продажей энергетиков", — уточнила она.
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