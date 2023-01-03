https://ria.ru/20230103/energetika-1842877654.html

США успешно сбросили Европу с локомотива истории

США успешно сбросили Европу с локомотива истории - РИА Новости, 03.01.2023

США успешно сбросили Европу с локомотива истории

Русскоязычные наследники Советского Союза на излете декабря привычно поздравляют друг друга с Новым годом и желают нового счастья. Точно не известно, знакома ли РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T08:00

2023-01-03T08:00

2023-01-03T09:57

экономика

владимир путин

александр новак

алексей миллер

россия

сша

европа

газпром

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Русскоязычные наследники Советского Союза на излете декабря привычно поздравляют друг друга с Новым годом и желают нового счастья. Точно не известно, знакома ли эта наша традиция за рубежом, но пул русофобских стран изо всех сил пытался создать такое счастье, где главной новизной должен был стать полный отказ от российских энергоресурсов. Получилось, правда, так себе.Пока вся страна в семейном и дружеском кругу отмечала наступление 2023 года, российские энергетики стояли на боевом посту, обеспечивая тепло в домах и свет миллионов лампочек, что празднично перемигивались на всей протяженности географической линии от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. А еще они подводили итоги года ушедшего.В частности, вчера глава "Газпрома" озвучил официальные цифры наработок российского монополиста и немало интересных подробностей. Алексей Миллер отметил, что главной особенностью работы "Газпрома" в году ушедшем стал кардинальный разворот вектора экспортной деятельности. Оказалось, что в прошлом году по просьбе китайской стороны поставки природного газа шли не только с опережением графика, но и сверх контракта. То есть по итогам года соглашение о поставках перевыполнено — правда, насколько, Алексей Миллер не детализировал.Понимая конъюнктуру "восточного полигона" и оперируя данными с "западного фронта", можно составить приблизительную картину самостоятельно.Начнем с неприятного, а именно с рекордного падения поставок на запад, в том числе в страны Евросоюза. По итогам завершенного года экспорт в дальнее западное зарубежье рухнул на рекордные 46 процентов и остановился на исторической отметке в 100,9 миллиарда кубометров. Кажущийся уже очень далеким 2021 год "Газпром" завершил с показателем 185 миллиардов, а 2020-й был закрыт на рубеже 174,9 миллиарда кубометров. Основное падение поставок пришлось на государства ЕС, которые в среднем в два с половиной раза урезали закупки российского голубого топлива.Естественно, такой провал не мог не отразиться на объемах добычи. Известно, что в прошлом году та просела на внушительные 20 процентов и составила всего 412,6 миллиарда кубометров. Здесь мы сразу же сделаем уточнение, что это нисколько не нарушило общие финансовые планы, особенно в разделе налоговых отчислений. Издание The Economist публикует данные, из которых следует, что Россия добилась рекордного профицита текущего счета в 220 миллиардов долларов, что вдвое больше, чем годом ранее. Произошло это на фоне критических колебаний стоимости энергоносителей, а также повышенного спроса, что фактически нивелировало все санкционные потуги коллективного Запада.Впрочем, объективности ради отметим, что все не так уж безоблачно и радужно. Как гласит народная мудрость, свято место пусто не бывает: в российскую нишу тут же бесцеремонно влезли поставщики СПГ, произведенного в США. При сохранении текущих тенденций доля нашего газа на европейских биржах в 2023 году может уменьшиться еще на четверть — а значит, тогда доля Соединенных Штатов будет вдвое превышать российскую. Это не то чтобы прямо катастрофа, просто мы теряем свой исторический рынок сбыта, стабильный канал валютных вливаний и увесистый козырь в вопросах геополитики. Американцы, соответственно, все это получают вместо нас, то есть операция Вашингтона по переделу мировых рынков энергоресурсов и влияния на данный момент протекает достаточно успешно, и можно нисколько не сомневаться, что ушлые ребята из-за океана будут использовать этот критический рычаг воздействия на полную катушку.К последствиям европейского выбора мы еще вернемся, а пока вместе с энергетиками обратим наш взгляд на восток.В настоящий момент Россия заключила два соглашения с КНР на поставки природного газа. Первое выполняется по МГП "Сила Сибири", чья мощность составляет 38 миллиардов кубометров, хотя на этот показатель, как сообщает российская сторона, газопровод выйдет ориентировочно в 2025 году.Ровно год назад, в феврале 2022-го, было заключено соглашение о поставках газа с дальневосточных месторождений. По условиям контракта, который заключили "Газпром" и китайская CNPC сроком на 25 лет, за границу ежегодно должно уходить десять миллиардов кубометров газа с месторождений Киринское и Южно-Киринское, расположенных на шельфе Сахалина. Специально под это дело был построен 1800-километровый газопровод Сахалин — Хабаровск — Владивосток, который далее будет заходить в китайскую провинцию Хэйлунцзян, а затем идти в Цзилинь, Ляонин и Пекин. Никто особо не скрывал, что дальневосточный газ пойдет на покрытие энергетических потребностей самой китайской столицы и столичного региона, одной из крупнейших и самых густонаселенных агломераций на планете.Пара примечательных фактов, добавляющих в наше сухое повествование изрядную долю конспирологии и нотку детектива.Южно-Киринское газоконденсатное месторождение имеет доказанные запасы в 611 миллиардов кубометров газа, и это главный ресурс "Газпрома" на Дальнем Востоке. Настолько значимый, что после открытия в 2010 году его сразу же стали рассматривать как основную ресурсную базу для поставок во всю ту же Европу, естественно, в виде СПГ, то есть под него при необходимости готовы были построить еще и терминал по сжижению. Непосредственно на месте построены 22 скважины, 14 из которых являются эксплуатационными, то есть именно из них и будут получать заветные углеводороды. При этом задолго до начала СВО на Украине оговаривалось, что эксплуатация месторождения начнется именно в 2023 году. С учетом всего произошедшего на энергорынках это либо крайне удачное совпадение, либо очень умное планирование.Факт номер два состоит в том, что именно Южно-Киринское месторождение еще с 2015 года находится под персональными техническими санкциями США. Они запрещают поставки высокотехнологичного оборудования в интересах эксплуатирующей организации и призваны не допустить выхода площадки на проектную мощность. Санкции были введены буквально через полгода после государственного переворота на Украине, которую ускоренными темпами стали накачивать оружием, повышая градус русофобии и готовя к прямому военному столкновению с Россией. Владимир Путин в своих выступлениях десятки раз повторил, что нашу страну просто вынудили начать военную операцию, лишив иного выбора. Глядя на подобные совпадения, поневоле начинаешь проникаться глубиной геополитических шахмат, где игра идет сразу на десятках уровней с глубиной шага на годы вперед. В данном случае уж очень похоже, что нас собирались втравить в затяжной, выматывающий военный конфликт, обрубив резервные проекты, способные заменить европейские рынки и даже превзойти их.Итого в начале года имеется потеря сбыта в Европе в объеме 85 миллиардов кубометров и перспективы наращивания поставок в Китай в объеме 48 миллиардов, но на этот показатель еще нужно будет выйти.Однако посыпать голову пеплом совершенно точно не стоит.Алексей Миллер акцентировал внимание и на поставках топлива сверх контрактных норм, и на том, что "Газпром" является абсолютно надежным поставщиком. Российский газовый гигант готов (и точно будет) расширять свое присутствие на самом емком мировом рынке, в Азии, где только один Китай ежегодно закупает свыше 160 миллиардов кубометров природного газа. И потребление данного вида топлива в КНР растет в прогрессии.В текущем году следует ожидать максимально предметных переговоров в рамках проекта "Сила Сибири — 2" мощностью 50 миллиардов кубометров, а также с паузы явно снимут проект прокачки газа через территорию Монголии. В конце 2021 года монгольское агентство "Монцамэ" со ссылкой на вице-премьера страны сообщало, что технико-экономическое обоснование проекта магистрального газопровода "Союз Восток" на тот момент составляло 70 процентов. Здесь опять же можно предположить, что за прошедшее время разработчики проектной документации значительно продвинулись и в новом году мы увидим предметные переговоры, результатом которых станет начало физического строительства магистрали уже в 2024-м. То есть восточный газовый вектор станет больше на дополнительные 50 миллиардов кубометров газа.Сложив цифры выше, получаем искомые сто пятьдесят миллиардов кубометров газа, которые ранее шли в Европу, где теперь хозяйничают американцы.Конечно же, все выглядит гладко только на бумаге, а в жизни строительство и запуск проектов такой сложности и протяженности будут связаны с различными сложностями, главной из которых станет гонка со временем. При этом Россия в худшем случае теряет только деньги до момента запуска восточных маршрутов, Европа же после их старта окончательно превращается в клинически вторичный регион, откуда в ту же Азию уже идет отток производств.То, что это не наши фантазии, свидетельствует ряд публикаций в зарубежной прессе. Например, агентство Bloomberg провело опрос среди британцев и выяснило, что на этот Новый год шесть из десяти жителей островов значительно сократили расходы на подарки. Банк Англии год назад озвучивал уровень инфляции в два процента, но в 2023-й королевство вошло с пятикратно большим показателем. Буквально на днях Британская ассоциация производителей керамики, выпускающая широчайший спектр товаров — от огнеупорных кирпичей до искусственных суставов, вышла с заявлением, что из-за десятикратного роста цен на энергоносители вынуждена сократить производство, а многие заводы уже начали сокращения персонала и рассматривают возможность перехода в банкротство.Немецкое издание Handelsblatt сообщает, что стоимость электричества для населения в новом году вырастет на 115 процентов, а министр обороны Австрии Клаудия Таннер предупреждает, что Европу гарантированно ждут массовые блэкауты, они затронут до трети населения, которое не сможет удовлетворять свои жизненные потребности. И это лишь публикации за один день.В то же самое время вице-премьер Александр Новак говорит, что Россия в случае необходимости будет наращивать экспорт сырой нефти. Министерство финансов США синхронно публикует коммюнике, в котором прямо говорится, что сырая российская нефть, прошедшая переработку за рубежом, не подпадает под санкции и на нее не будет распространяться так называемый потолок цен.Идет крупная игра, большая часть событий которой происходит вовсе не на фронте, а за кулисами мировой политики. При этом итог станет виден уже через несколько лет — и результаты эти будут определять новый облик мира. Определять, как он будет выглядеть, будут мировые сверхдержавы: Россия, США и Китай. Европы в этом списке больше нет.

https://ria.ru/20221220/energetika-1839903928.html

https://ria.ru/20221229/sotrudnichestvo-1842015506.html

https://ria.ru/20221223/ekonomika-1840648329.html

https://ria.ru/20221220/itogi-1839954124.html

https://ria.ru/20221206/gaz-1836431733.html

https://ria.ru/20230101/ukraina-1842658056.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

экономика, владимир путин, александр новак, алексей миллер, россия, сша, европа, газпром, евросоюз, сила сибири — 2, авторы