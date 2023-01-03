https://ria.ru/20230103/dtp-1842951078.html

При столкновении четырех машин под Саратовом погибли два человека

При столкновении четырех машин под Саратовом погибли два человека - РИА Новости, 03.01.2023

При столкновении четырех машин под Саратовом погибли два человека

Четыре автомобиля столкнулись в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще пять пострадали, сообщил начальник управления безопасности... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T15:54

2023-01-03T15:54

2023-01-03T15:54

происшествия

авто

саратов

саратовская область

лысогорский район

skoda

гибдд мвд рф

skoda octavia

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САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще пять пострадали, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин. "В 14.27 (13.27 мск) в службу 112 поступило сообщение о том, что в Лысогорском районе вблизи поселка Октябрьский произошло столкновение четырех автомобилей: Lada, Hyundai, Skoda и "Волга". В результате ДТП два человека погибли и пять пострадали. На месте работают спасатели областной службы спасения. Все обстоятельства произошедшего выясняются", - написал Юрин в Telegram-канале. Как сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД, в ДТП на федеральной трассе Р-22 "Каспий" погиб водитель автомобиля "Лада Гранта" и его пассажир. "По предварительным данным, мужчина 1988 года рождения, управляя автомашиной Skoda Rapid, допустил столкновение с автомобилем "Волга" под управлением мужчины 1963 года рождения, после чего, изменив траекторию, допустил лобовое столкновение с автомобилем "Гранта" под управлением мужчины, данные которого устанавливаются. После чего автомобиль Hyundai Solaris под управлением мужчины 1997 года рождения допустил столкновение с "Грантой", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20230103/dtp-1842912498.html

https://ria.ru/20230103/dtp-1842922169.html

саратов

саратовская область

лысогорский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, саратов, саратовская область, лысогорский район, skoda, гибдд мвд рф, skoda octavia, hyundai genesis, lada vesta