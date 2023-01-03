https://ria.ru/20230103/dtp-1842951078.html
При столкновении четырех машин под Саратовом погибли два человека
При столкновении четырех машин под Саратовом погибли два человека - РИА Новости, 03.01.2023
При столкновении четырех машин под Саратовом погибли два человека
Четыре автомобиля столкнулись в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще пять пострадали, сообщил начальник управления безопасности... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T15:54
2023-01-03T15:54
2023-01-03T15:54
происшествия
авто
саратов
саратовская область
лысогорский район
skoda
гибдд мвд рф
skoda octavia
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САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще пять пострадали, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин. "В 14.27 (13.27 мск) в службу 112 поступило сообщение о том, что в Лысогорском районе вблизи поселка Октябрьский произошло столкновение четырех автомобилей: Lada, Hyundai, Skoda и "Волга". В результате ДТП два человека погибли и пять пострадали. На месте работают спасатели областной службы спасения. Все обстоятельства произошедшего выясняются", - написал Юрин в Telegram-канале. Как сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД, в ДТП на федеральной трассе Р-22 "Каспий" погиб водитель автомобиля "Лада Гранта" и его пассажир. "По предварительным данным, мужчина 1988 года рождения, управляя автомашиной Skoda Rapid, допустил столкновение с автомобилем "Волга" под управлением мужчины 1963 года рождения, после чего, изменив траекторию, допустил лобовое столкновение с автомобилем "Гранта" под управлением мужчины, данные которого устанавливаются. После чего автомобиль Hyundai Solaris под управлением мужчины 1997 года рождения допустил столкновение с "Грантой", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20230103/dtp-1842912498.html
https://ria.ru/20230103/dtp-1842922169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, саратов, саратовская область, лысогорский район, skoda, гибдд мвд рф, skoda octavia, hyundai genesis, lada vesta
Происшествия, Авто, Саратов, Саратовская область, Лысогорский район, Skoda, ГИБДД МВД РФ, Skoda Octavia, Hyundai Genesis, Lada Vesta
При столкновении четырех машин под Саратовом погибли два человека
При столкновении четырех машин под Саратовом погибли два человека, пятеро пострадали