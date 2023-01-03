В ДТП с легковушками в Свердловской области погибли два человека
В ДТП с легковушками в Свердловской области погибли двое, в том числе пятилетний ребенок
Скорая помощь. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Два человека погибли, еще шесть пострадали в результате ДТП с двумя легковушками в Свердловской области, по предварительным данным, пассажиры одного из автомобилей воспользовались сервисом совместных поездок, сообщает региональная Госавтоинспекция.
По данным ведомства, в ночь на вторник на 319-м километре трассы Пермь-Екатеринбург водитель автомобиля "Лада-Ларгус", двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Перми, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault Duster.
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"В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля "Лада" – 5-летний мальчик и 22-летняя девушка. Травмы получили оба водителя и еще четыре пассажира автомобиля "Лада": 27-летняя женщина – мама погибшего мальчика, 17 и 18-летние девушки, 51-летняя женщина. С ушибами, ссадинами, переломами, сотрясениями пострадавшие госпитализированы в больницы города Ревды и Первоуральска", - говорится в сообщении.
По данным ГИБДД, погибший мальчик и его мама, 18-летняя девушка и 51-летняя женщина – жители Екатеринбурга, 17-летняя девушка – жительница Нижнесергинского района, погибшая 22-летняя девушка – жительница Башкирии.
Как уточнили в ведомстве, водитель отечественной легковушки подал объявление о совместных поездках на известном интернет-сервисе. Пассажиров мужчина забрал в Екатеринбурге и Первоуральске, после чего поехал в Башкирию. В салоне автомобиля пристегнуты были только водитель и 5-летний мальчик, который находился на втором ряду сидений для пассажиров, посередине, в детском удерживающем устройстве, остальные пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.