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В ДТП с легковушками в Свердловской области погибли два человека - РИА Новости, 03.01.2023
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В ДТП с легковушками в Свердловской области погибли два человека
В ДТП с легковушками в Свердловской области погибли два человека - РИА Новости, 03.01.2023
В ДТП с легковушками в Свердловской области погибли два человека
Два человека погибли, еще шесть пострадали в результате ДТП с двумя легковушками в Свердловской области, по предварительным данным, пассажиры одного из... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T11:00
2023-01-03T11:00
происшествия
авто
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Два человека погибли, еще шесть пострадали в результате ДТП с двумя легковушками в Свердловской области, по предварительным данным, пассажиры одного из автомобилей воспользовались сервисом совместных поездок, сообщает региональная Госавтоинспекция. По данным ведомства, в ночь на вторник на 319-м километре трассы Пермь-Екатеринбург водитель автомобиля "Лада-Ларгус", двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Перми, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault Duster. "В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля "Лада" – 5-летний мальчик и 22-летняя девушка. Травмы получили оба водителя и еще четыре пассажира автомобиля "Лада": 27-летняя женщина – мама погибшего мальчика, 17 и 18-летние девушки, 51-летняя женщина. С ушибами, ссадинами, переломами, сотрясениями пострадавшие госпитализированы в больницы города Ревды и Первоуральска", - говорится в сообщении. По данным ГИБДД, погибший мальчик и его мама, 18-летняя девушка и 51-летняя женщина – жители Екатеринбурга, 17-летняя девушка – жительница Нижнесергинского района, погибшая 22-летняя девушка – жительница Башкирии. Как уточнили в ведомстве, водитель отечественной легковушки подал объявление о совместных поездках на известном интернет-сервисе. Пассажиров мужчина забрал в Екатеринбурге и Первоуральске, после чего поехал в Башкирию. В салоне автомобиля пристегнуты были только водитель и 5-летний мальчик, который находился на втором ряду сидений для пассажиров, посередине, в детском удерживающем устройстве, остальные пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.
https://ria.ru/20230102/naezd-1842869649.html
https://ria.ru/20230102/loshad-1842867909.html
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происшествия, авто, свердловская область
Происшествия, Авто, Свердловская область
11:00 03.01.2023
 
В ДТП с легковушками в Свердловской области погибли два человека

В ДТП с легковушками в Свердловской области погибли двое, в том числе пятилетний ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Два человека погибли, еще шесть пострадали в результате ДТП с двумя легковушками в Свердловской области, по предварительным данным, пассажиры одного из автомобилей воспользовались сервисом совместных поездок, сообщает региональная Госавтоинспекция.
По данным ведомства, в ночь на вторник на 319-м километре трассы Пермь-Екатеринбург водитель автомобиля "Лада-Ларгус", двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Перми, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault Duster.
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"В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля "Лада" – 5-летний мальчик и 22-летняя девушка. Травмы получили оба водителя и еще четыре пассажира автомобиля "Лада": 27-летняя женщина – мама погибшего мальчика, 17 и 18-летние девушки, 51-летняя женщина. С ушибами, ссадинами, переломами, сотрясениями пострадавшие госпитализированы в больницы города Ревды и Первоуральска", - говорится в сообщении.
По данным ГИБДД, погибший мальчик и его мама, 18-летняя девушка и 51-летняя женщина – жители Екатеринбурга, 17-летняя девушка – жительница Нижнесергинского района, погибшая 22-летняя девушка – жительница Башкирии.
Как уточнили в ведомстве, водитель отечественной легковушки подал объявление о совместных поездках на известном интернет-сервисе. Пассажиров мужчина забрал в Екатеринбурге и Первоуральске, после чего поехал в Башкирию. В салоне автомобиля пристегнуты были только водитель и 5-летний мальчик, который находился на втором ряду сидений для пассажиров, посередине, в детском удерживающем устройстве, остальные пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.
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