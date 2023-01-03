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В Ивантеевке автомобиль столкнулся с электричкой - РИА Новости, 03.01.2023
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В Ивантеевке автомобиль столкнулся с электричкой
В Ивантеевке автомобиль столкнулся с электричкой - РИА Новости, 03.01.2023
В Ивантеевке автомобиль столкнулся с электричкой
Поезда временно курсируют до станции Зеленый Бор из-за ДТП на переезде возле станции Ивантеевка Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T09:48
2023-01-03T13:29
происшествия
ивантеевка
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Поезда временно курсируют до станции Зеленый Бор из-за ДТП на переезде возле станции Ивантеевка Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД), сообщила компания.Уточняется, что авария произошла в 7:20 мск. По предварительным данным, водитель автомобиля проигнорировал звуковые и световые сигналы и выехал на переезд перед приближающимся поездом. Локомотивная бригада применила экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. В результате ДТП находившиеся в машине люди получили травмы, им оперативно вызвали бригаду медиков. Позднее в МВД сообщили, что водитель и двое пассажиров автомобиля погибли.В свою очередь, пассажиры электропоезда и локомотивная бригада не пострадали.Компания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и призывает автолюбителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.
https://ria.ru/20230102/karshering-1842823948.html
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происшествия, ивантеевка
Происшествия, Ивантеевка
09:48 03.01.2023 (обновлено: 13:29 03.01.2023)
 
В Ивантеевке автомобиль столкнулся с электричкой

В Ивантеевке на переезде автомобиль столкнулся с электричкой

© Прокуратура Московской областиДТП на железнодорожном переезде в Ивантеевке
ДТП на железнодорожном переезде в Ивантеевке
© Прокуратура Московской области
ДТП на железнодорожном переезде в Ивантеевке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Поезда временно курсируют до станции Зеленый Бор из-за ДТП на переезде возле станции Ивантеевка Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД), сообщила компания.
Уточняется, что авария произошла в 7:20 мск. По предварительным данным, водитель автомобиля проигнорировал звуковые и световые сигналы и выехал на переезд перед приближающимся поездом. Локомотивная бригада применила экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.
В результате ДТП находившиеся в машине люди получили травмы, им оперативно вызвали бригаду медиков. Позднее в МВД сообщили, что водитель и двое пассажиров автомобиля погибли.
В свою очередь, пассажиры электропоезда и локомотивная бригада не пострадали.

"В результате ДТП движение на участке Фрязино — Ивантеевка временно приостановлено. На период ликвидации последствий происшествия поезда следуют до станции Зеленый Бор. Компанией-перевозчиком назначены компенсационные автобусы от Фрязино до Зеленого Бора и обратно", — информирует МЖД.

Компания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и призывает автолюбителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
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ПроисшествияИвантеевка
 
 
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