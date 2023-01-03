https://ria.ru/20230103/dtp-1842904945.html

В Ивантеевке автомобиль столкнулся с электричкой

В Ивантеевке автомобиль столкнулся с электричкой - РИА Новости, 03.01.2023

В Ивантеевке автомобиль столкнулся с электричкой

Поезда временно курсируют до станции Зеленый Бор из-за ДТП на переезде возле станции Ивантеевка Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T09:48

2023-01-03T09:48

2023-01-03T13:29

происшествия

ивантеевка

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Поезда временно курсируют до станции Зеленый Бор из-за ДТП на переезде возле станции Ивантеевка Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД), сообщила компания.Уточняется, что авария произошла в 7:20 мск. По предварительным данным, водитель автомобиля проигнорировал звуковые и световые сигналы и выехал на переезд перед приближающимся поездом. Локомотивная бригада применила экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. В результате ДТП находившиеся в машине люди получили травмы, им оперативно вызвали бригаду медиков. Позднее в МВД сообщили, что водитель и двое пассажиров автомобиля погибли.В свою очередь, пассажиры электропоезда и локомотивная бригада не пострадали.Компания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и призывает автолюбителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

https://ria.ru/20230102/karshering-1842823948.html

ивантеевка

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ивантеевка