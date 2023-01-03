https://ria.ru/20230103/dozhd-1842939899.html

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за ледяного дождя в Москве

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за ледяного дождя в Москве - РИА Новости, 03.01.2023

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за ледяного дождя в Москве

Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за ледяного дождя, гололеда и мокрого снега с 13.00 до конца дня, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T14:17

2023-01-03T14:17

2023-01-03T14:17

погода

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за ледяного дождя, гололеда и мокрого снега с 13.00 до конца дня, сообщает столичный главк МЧС. "По прогнозам синоптиков, в период с 13.00 часов с сохранением до конца суток 3 января местами в Москве ожидается ледяной дождь. Местами налипание мокрого снега, гололед", - говорится в сообщении. Ведомство рекомендует снизить скорость движения автомобилей, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев и обходить шаткие конструкции. Кроме того, пешеходам рекомендуется осторожно двигаться по тротуарам, обходить голый лёд и смотреть под ноги.

https://ria.ru/20230101/pogoda-1842757171.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)