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МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за ледяного дождя в Москве - РИА Новости, 03.01.2023
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МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за ледяного дождя в Москве
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за ледяного дождя в Москве - РИА Новости, 03.01.2023
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за ледяного дождя в Москве
Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за ледяного дождя, гололеда и мокрого снега с 13.00 до конца дня, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T14:17
2023-01-03T14:17
погода
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за ледяного дождя, гололеда и мокрого снега с 13.00 до конца дня, сообщает столичный главк МЧС. "По прогнозам синоптиков, в период с 13.00 часов с сохранением до конца суток 3 января местами в Москве ожидается ледяной дождь. Местами налипание мокрого снега, гололед", - говорится в сообщении. Ведомство рекомендует снизить скорость движения автомобилей, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев и обходить шаткие конструкции. Кроме того, пешеходам рекомендуется осторожно двигаться по тротуарам, обходить голый лёд и смотреть под ноги.
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погода, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Погода, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:17 03.01.2023
 
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за ледяного дождя в Москве

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за ледяного дождя до конца дня в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛедяной дождь в Москве
Ледяной дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ледяной дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за ледяного дождя, гололеда и мокрого снега с 13.00 до конца дня, сообщает столичный главк МЧС.
"По прогнозам синоптиков, в период с 13.00 часов с сохранением до конца суток 3 января местами в Москве ожидается ледяной дождь. Местами налипание мокрого снега, гололед", - говорится в сообщении.
Ведомство рекомендует снизить скорость движения автомобилей, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев и обходить шаткие конструкции. Кроме того, пешеходам рекомендуется осторожно двигаться по тротуарам, обходить голый лёд и смотреть под ноги.
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