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Москвичам посоветовали быть аккуратнее из-за ледяного дождя - РИА Новости, 03.01.2023
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Москвичам посоветовали быть аккуратнее из-за ледяного дождя
Москвичам посоветовали быть аккуратнее из-за ледяного дождя - РИА Новости, 03.01.2023
Москвичам посоветовали быть аккуратнее из-за ледяного дождя
Москвичам стоит быть предельно внимательными и аккуратными из-за ледяного дождя и гололеда во вторник, при управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T13:27
2023-01-03T13:28
общество
москва
погода
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Москвичам стоит быть предельно внимательными и аккуратными из-за ледяного дождя и гололеда во вторник, при управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время и до конца суток в столице местами ожидаются ледяной дождь, гололед. "Просим быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду. При управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
13:27 03.01.2023 (обновлено: 13:28 03.01.2023)
 
Москвичам посоветовали быть аккуратнее из-за ледяного дождя

Москвичам посоветовали быть аккуратнее из-за ледяного дождя и гололеда

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкМужчина счищает наледь со стекла автомобиля
Мужчина счищает наледь со стекла автомобиля - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Мужчина счищает наледь со стекла автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Москвичам стоит быть предельно внимательными и аккуратными из-за ледяного дождя и гололеда во вторник, при управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время и до конца суток в столице местами ожидаются ледяной дождь, гололед.
"Просим быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду. При управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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