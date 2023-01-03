https://ria.ru/20230103/dozhd-1842933573.html

Москвичам посоветовали быть аккуратнее из-за ледяного дождя

Москвичам посоветовали быть аккуратнее из-за ледяного дождя - РИА Новости, 03.01.2023

Москвичам посоветовали быть аккуратнее из-за ледяного дождя

Москвичам стоит быть предельно внимательными и аккуратными из-за ледяного дождя и гололеда во вторник, при управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T13:27

2023-01-03T13:27

2023-01-03T13:28

общество

москва

погода

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Москвичам стоит быть предельно внимательными и аккуратными из-за ледяного дождя и гололеда во вторник, при управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время и до конца суток в столице местами ожидаются ледяной дождь, гололед. "Просим быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду. При управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230101/rekord-1842762568.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода