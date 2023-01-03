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Москвичам посоветовали быть аккуратнее из-за ледяного дождя
Москвичам посоветовали быть аккуратнее из-за ледяного дождя - РИА Новости, 03.01.2023
Москвичам посоветовали быть аккуратнее из-за ледяного дождя
Москвичам стоит быть предельно внимательными и аккуратными из-за ледяного дождя и гололеда во вторник, при управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T13:27
2023-01-03T13:27
2023-01-03T13:28
общество
москва
погода
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Москвичам стоит быть предельно внимательными и аккуратными из-за ледяного дождя и гололеда во вторник, при управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время и до конца суток в столице местами ожидаются ледяной дождь, гололед. "Просим быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду. При управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, погода
13:27 03.01.2023 (обновлено: 13:28 03.01.2023)
Москвичам посоветовали быть аккуратнее из-за ледяного дождя
Москвичам посоветовали быть аккуратнее из-за ледяного дождя и гололеда