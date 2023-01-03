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В Москве начался ледяной дождь - РИА Новости, 03.01.2023
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В Москве начался ледяной дождь
В Москве начался ледяной дождь - РИА Новости, 03.01.2023
В Москве начался ледяной дождь
Ледяной дождь начался в Москве, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T11:27
2023-01-03T11:27
общество
евгений тишковец
москва
погода
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Ледяной дождь начался в Москве, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве начался ледяной дождь при минус 1 градусе", - рассказал Тишковец.
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общество, евгений тишковец, москва, погода
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Погода
11:27 03.01.2023
 
В Москве начался ледяной дождь

Синоптик Тишковец сообщил о ледяном дожде в Москве

© РИА Новости / Евгений Резник / Перейти в медиабанкПоследствия ледяного дождя
Последствия ледяного дождя - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Евгений Резник
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Последствия ледяного дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Ледяной дождь начался в Москве, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве начался ледяной дождь при минус 1 градусе", - рассказал Тишковец.
ГУМ-ярмарка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 20:32
Погода в Москве побила температурный рекорд 1973 года
 
ОбществоЕвгений ТишковецМоскваПогода
 
 
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