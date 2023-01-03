https://ria.ru/20230103/dozhd-1842915660.html
В Москве начался ледяной дождь
В Москве начался ледяной дождь - РИА Новости, 03.01.2023
В Москве начался ледяной дождь
Ледяной дождь начался в Москве, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T11:27
2023-01-03T11:27
2023-01-03T11:27
общество
евгений тишковец
москва
погода
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Ледяной дождь начался в Москве, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве начался ледяной дождь при минус 1 градусе", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20230101/rekord-1842762568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, евгений тишковец, москва, погода
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Погода
В Москве начался ледяной дождь
Синоптик Тишковец сообщил о ледяном дожде в Москве