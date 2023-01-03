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В ДНР заявили о новом обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/donetsk-1842929999.html
В ДНР заявили о новом обстреле Донецка со стороны ВСУ
В ДНР заявили о новом обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.01.2023
В ДНР заявили о новом обстреле Донецка со стороны ВСУ
Украинские войска во вторник в 12.25 мск выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило во вторник... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T12:59
2023-01-03T12:59
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 12.25 мск выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.25 – населенный пункт Желанное второе – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230103/ukraina-1842925495.html
https://ria.ru/20230103/donbass-1842923866.html
кировский район
донецк
донецкая народная республика
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
12:59 03.01.2023
 
В ДНР заявили о новом обстреле Донецка со стороны ВСУ

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки в Донецке
Осколки в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 12.25 мск выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.25 – населенный пункт Желанное второе – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 12:27Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Макеевку
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Вчера, 12:19Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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