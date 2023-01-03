https://ria.ru/20230103/donetsk-1842929999.html

В ДНР заявили о новом обстреле Донецка со стороны ВСУ

В ДНР заявили о новом обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.01.2023

В ДНР заявили о новом обстреле Донецка со стороны ВСУ

Украинские войска во вторник в 12.25 мск выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило во вторник... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T12:59

2023-01-03T12:59

2023-01-03T12:59

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 12.25 мск выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.25 – населенный пункт Желанное второе – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230103/ukraina-1842925495.html

https://ria.ru/20230103/donbass-1842923866.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кировский район, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия