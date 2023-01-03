https://ria.ru/20230103/donetsk-1842929999.html
В ДНР заявили о новом обстреле Донецка со стороны ВСУ
В ДНР заявили о новом обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.01.2023
В ДНР заявили о новом обстреле Донецка со стороны ВСУ
Украинские войска во вторник в 12.25 мск выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило во вторник... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T12:59
2023-01-03T12:59
2023-01-03T12:59
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840543043_0:84:3341:1963_1920x0_80_0_0_46ffe001dc7ded0086db766bd8254328.jpg
ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 12.25 мск выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.25 – населенный пункт Желанное второе – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230103/ukraina-1842925495.html
https://ria.ru/20230103/donbass-1842923866.html
кировский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840543043_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_72333de588c450dec3096abb9465d768.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировский район, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
В ДНР заявили о новом обстреле Донецка со стороны ВСУ
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра