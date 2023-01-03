https://ria.ru/20230103/donetsk-1842918791.html

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку - РИА Новости, 03.01.2023

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку

Украинские войска в 11.30 выпустили в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T11:45

2023-01-03T11:45

2023-01-03T11:48

в мире

донецк

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842727273_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_2f3b00032e3bac9c4dc43305c9c9ab5a.jpg

ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска в 11.30 выпустили в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 11.30 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.30 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230103/gorlovka-1842894963.html

https://ria.ru/20230103/obstrely-1842903199.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, нато