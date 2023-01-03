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ВСУ обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку - РИА Новости, 03.01.2023
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ВСУ обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку - РИА Новости, 03.01.2023
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку
Украинские войска в 11.30 выпустили в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T11:45
2023-01-03T11:48
в мире
донецк
макеевка
донецкая народная республика
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нато
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска в 11.30 выпустили в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 11.30 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.30 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230103/gorlovka-1842894963.html
https://ria.ru/20230103/obstrely-1842903199.html
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в мире, донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, нато
В мире, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
11:45 03.01.2023 (обновлено: 11:48 03.01.2023)
 
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка и Макеевке девять снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска в 11.30 выпустили в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 11.30 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.30 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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В миреДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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