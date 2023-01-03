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Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 03.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/donbass-1842950147.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 03.01.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку
Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Еленовка, выпустив в общей сложности 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T15:45
2023-01-03T15:46
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
украина
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Еленовка, выпустив в общей сложности 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Зоряное – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 15:05 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства. В 14.45 по Кировскому району города было выпущено еще шесть снарядов такого же калибра. Кроме того, в 12.05 со стороны Украины обстреляли так же Еленовку четырьмя снарядами "натовского" калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230103/ukraina-1842925495.html
https://ria.ru/20230103/donbass-1842923866.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, украина, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
15:45 03.01.2023 (обновлено: 15:46 03.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку и Еленовке 17 снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЦентр Донецка, подвергшийся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины
Центр Донецка, подвергшийся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Центр Донецка, подвергшийся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Еленовка, выпустив в общей сложности 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Зоряное – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 15:05 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства.
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 12:27Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Макеевку
В 14.45 по Кировскому району города было выпущено еще шесть снарядов такого же калибра. Кроме того, в 12.05 со стороны Украины обстреляли так же Еленовку четырьмя снарядами "натовского" калибра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Вчера, 12:19Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районУкраинаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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