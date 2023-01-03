https://ria.ru/20230103/donbass-1842950147.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку

Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 03.01.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку

Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Еленовка, выпустив в общей сложности 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T15:45

2023-01-03T15:45

2023-01-03T15:46

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

украина

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Еленовка, выпустив в общей сложности 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Зоряное – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 15:05 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства. В 14.45 по Кировскому району города было выпущено еще шесть снарядов такого же калибра. Кроме того, в 12.05 со стороны Украины обстреляли так же Еленовку четырьмя снарядами "натовского" калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230103/ukraina-1842925495.html

https://ria.ru/20230103/donbass-1842923866.html

донецк

кировский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, кировский район, украина, нато, сцкк, происшествия