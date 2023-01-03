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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии - РИА Новости, 03.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/donbass-1842932317.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии - РИА Новости, 03.01.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии
Украинские войска во вторник снова обстреляли из артиллерии Донецк и Макеевку, выпустив в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T13:13
2023-01-03T13:13
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
макеевка
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска во вторник снова обстреляли из артиллерии Донецк и Макеевку, выпустив в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 12.34 – населенный пункт Камышевка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.35 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.20 – населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230103/kremennaya-1842931330.html
https://ria.ru/20230103/obstrely-1842930757.html
донецк
донецкая народная республика
макеевка
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донецк, донецкая народная республика, макеевка, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Макеевка, НАТО, СЦКК, Происшествия
13:13 03.01.2023
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке десять снарядов из артиллерии

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска во вторник снова обстреляли из артиллерии Донецк и Макеевку, выпустив в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 12.34 – населенный пункт Камышевка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.35 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.20 – населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 13:07Специальная военная операция на Украине
В Кременной мирная жительница погибла при обстреле
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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