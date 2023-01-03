https://ria.ru/20230103/donbass-1842923866.html

Украинские войска обстреляли Яковлевку

Украинские войска обстреляли Яковлевку - РИА Новости, 03.01.2023

Украинские войска обстреляли Яковлевку

Украинские войска в 11.50 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Яковлевке, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T12:19

2023-01-03T12:19

2023-01-03T12:19

специальная военная операция на украине

в мире

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сша

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска в 11.50 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Яковлевке, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.50 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230103/obstrely-1842922007.html

https://ria.ru/20230103/obstrely-1842918900.html

донецкая народная республика

украина

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, сша, сцкк, нато