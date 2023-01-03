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Украинские войска обстреляли Яковлевку - РИА Новости, 03.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/donbass-1842923866.html
Украинские войска обстреляли Яковлевку
Украинские войска обстреляли Яковлевку - РИА Новости, 03.01.2023
Украинские войска обстреляли Яковлевку
Украинские войска в 11.50 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Яковлевке, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T12:19
2023-01-03T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сша
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска в 11.50 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Яковлевке, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.50 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230103/obstrely-1842922007.html
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донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, сша, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, США, СЦКК, НАТО
12:19 03.01.2023
 
Украинские войска обстреляли Яковлевку

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Яковлевке

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент одного из снарядов
Фрагмент одного из снарядов - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент одного из снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска в 11.50 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Яковлевке, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.50 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Украинские войска выпустили десять снарядов по двум районам Донецка
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСШАСЦККНАТО
 
 
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