https://ria.ru/20230103/donbass-1842923866.html
Украинские войска обстреляли Яковлевку
Украинские войска обстреляли Яковлевку - РИА Новости, 03.01.2023
Украинские войска обстреляли Яковлевку
Украинские войска в 11.50 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Яковлевке, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T12:19
2023-01-03T12:19
2023-01-03T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сша
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска в 11.50 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Яковлевке, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.50 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230103/obstrely-1842922007.html
https://ria.ru/20230103/obstrely-1842918900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, сша, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, США, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Яковлевку
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Яковлевке