https://ria.ru/20230103/donbass-1842913681.html
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 03.01.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска во вторник в 10.57 мск выпустили по Макеевке шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T11:09
2023-01-03T11:09
2023-01-03T11:14
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
украина
нато
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 10.57 мск выпустили по Макеевке шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.57 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230103/obstrel-1842904025.html
https://ria.ru/20230103/obstrely-1842903199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Украина, НАТО
11:09 03.01.2023 (обновлено: 11:14 03.01.2023)
Украинские войска обстреляли Макеевку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Макеевке шесть натовских снарядов