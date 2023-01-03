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Договор между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении СНВ-2

Договор между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении СНВ-2 - РИА Новости, 03.01.2023

Договор между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении СНВ-2

Договор между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (Договор СНВ-2) был подписан президентами России и... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T00:46

2023-01-03T00:46

2023-01-03T00:46

справки

сша

россия

договор снв-2

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Договор между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (Договор СНВ-2) был подписан президентами России и США 3 января 1993 года в Москве.Неотъемлемой частью Договора СНВ-2 являются Меморандум о договоренности о зачислении боезарядов и о данных по тяжелым бомбардировщикам; Протокол о процедурах, регламентирующих ликвидацию тяжелых МБР и переоборудования их шахтных пусковых установок (ШПУ); Протокол о показах и инспекциях тяжелых бомбардировщиков, Протокол к Договору от 3 января 1993 года, подписанный в Нью-Йорке 26 сентября 1997 года.Основным положением Договора СНВ-2 стало обязательство России и США осуществить сокращения количества боезарядов на стратегических носителях до уровня в 3000-3500 единиц. При этом, согласно документу, на баллистических ракетах морского базирования не может быть размещено более 1750 боезарядов. Другим ключевым положением Договора являлось требование ликвидации всех баллистических ракет наземного базирования, оснащенных более чем одним боеблоком и всех тяжелых ракет. Пусковые установки ракет с разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН) должны быть либо ликвидированы, либо переоборудованы в пусковые установки моноблочных ракет. Все пусковые установки тяжелых ракет, а также сами ракеты подлежали уничтожению в соответствии с предусмотренной Договором процедурой. Исключение сделано для 90 пусковых установок, которые могут быть переоборудованы для размещения моноблочных ракет при условии соблюдения специальной процедуры.Договор СНВ-2 предусматривал заметное ускорение графика сокращений по сравнению с первоначально предусмотренным в Договоре СНВ-1. По окончании семилетнего срока, отпущенного СНВ-1 для проведения сокращений ядерных боезарядов до уровня 6000 единиц, т.е. к 5 декабря 2001 года у России и США на развернутых носителях должно было остаться не более 4250 боезарядов. При этом сокращение количества тяжелых ракет также ускорялось – по окончании семилетнего срока у России должно было остаться не более 65 тяжелых ракет. Датой окончательного завершения предусмотренных Договором СНВ-2 сокращений было установлено 1 января 2003 года.Поскольку при разработке Договора предполагалось, что значительная часть сокращений боезарядов может осуществляться с помощью снятия боевых блоков с развернутых систем, в Договоре СНВ-2 были сняты практически все ограничения на уменьшение количества боезарядов, числящихся за баллистическими ракетами. Одновременно со смягчением ограничений на количество разгруженных боезарядов, Договор СНВ-2 снимал требование о том, чтобы при разгрузке ракеты более, чем на два боезаряда, осуществлялось уничтожение платформы разведения. В том числе было снято требование об уничтожении платформы разведения ракет Minuteman III, которое существует в Договоре СНВ-1.Существенным отличием нового договора от СНВ-1 стал переход к заcчету количества крылатых ракет, числящихся за бомбардировщиками по максимальному оснащению бомбардировщиков. Кроме этого, Договор СНВ-2 разрешал переоснащение до 100 бомбардировщиков, не оснащенных крылатыми ракетами воздушного базирования (КРВБ), для выполнения неядерных задач, при этом оставляя возможность их обратного оснащения для выполнения ядерных задач. Договор СНВ-2 должен был вступить в силу в день обмена ратификационными грамотами, но не ранее вступления в силу Договора о СНВ-1.26 сентября 1997 года в Нью-Йорке министр иностранных дел России и государственный секретарь США подписали Протокол к Договору СНВ-2, который предусматривал отсрочку осуществления Договора на пять лет – с 31 декабря 2001 года до 31 декабря 2007 года.Отсрочка была связана с тем, что осуществление первого этапа выполнения Договора в соответствии с его статьей I должно было бы завершиться в течение семи лет с момента вступления в силу Договора СНВ-1 (он вступил в силу 5 декабря 1994 года), т. е. к 31 декабря 2001 года. Это означало, что в случае ратификации Договора СНВ-2, например, в 1997-1998 годах, время на его выполнение сокращалось бы значительно – на три-четыре года.Российская сторона ратифицировала Договор в пакете с Протоколом 14 апреля 2000 года с условием сохранения договора по ПРО. США ратифицировали Договор в январе 1996 года, однако Договор в пакете с Протоколом от 26 сентября 1997 года на ратификацию не выносился и, соответственно, считался не ратифицированным.После выхода США из договора по ПРО 13 июня 2002 года, российская сторона заявила о прекращении обязательств по договору СНВ-2. 14 июня 2002 года было опубликовано заявление МИД России, в котором говорилось, что в связи с действиями США, "Российская Федерация отмечает отсутствие каких-либо предпосылок для вступления в силу Договора СНВ-2 и не считает себя более связанной предусмотренным международным правом обязательством воздерживаться от действий, которые могли бы лишить этот Договор объекта и цели".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

сша

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сша, россия, договор снв-2