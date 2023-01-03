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В Абхазию доставили тело одного из погибших в Донбассе добровольцев
В Абхазию доставили тело одного из погибших в Донбассе добровольцев - РИА Новости, 03.01.2023
В Абхазию доставили тело одного из погибших в Донбассе добровольцев
Тело одного из троих погибших в Донбассе абхазских добровольцев - Дмитрия Цвижбы - доставили в республику, сообщает во вторник пресс-служба МЧС Абхазии. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T15:59
2023-01-03T15:59
2023-01-03T15:59
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аслан бжания
абхазия
донбасс
сухум
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СУХУМ, 3 янв - РИА Новости. Тело одного из троих погибших в Донбассе абхазских добровольцев - Дмитрия Цвижбы - доставили в республику, сообщает во вторник пресс-служба МЧС Абхазии. "Накануне ночью сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии доставили в Сухум тело Дмитрия Тимуровича Цвижба, 1991 года рождения, погибшего в боях за освобождение Донбасса", - говорится в сообщении. Трое абхазских добровольцев погибли в Донбассе в конце декабря 2022 года. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил МЧС доставить их тела в республику.
https://ria.ru/20221211/abkhaziya-1837808544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аслан бжания, абхазия, донбасс, сухум
Специальная военная операция на Украине, В мире, Аслан Бжания, Абхазия, Донбасс, Сухум
В Абхазию доставили тело одного из погибших в Донбассе добровольцев
В Абхазию доставили тело погибшего в Донбассе добровольца Дмитрия Цвижбы