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В Абхазию доставили тело одного из погибших в Донбассе добровольцев - РИА Новости, 03.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/dobrovolets-1842951618.html
В Абхазию доставили тело одного из погибших в Донбассе добровольцев
В Абхазию доставили тело одного из погибших в Донбассе добровольцев - РИА Новости, 03.01.2023
В Абхазию доставили тело одного из погибших в Донбассе добровольцев
Тело одного из троих погибших в Донбассе абхазских добровольцев - Дмитрия Цвижбы - доставили в республику, сообщает во вторник пресс-служба МЧС Абхазии. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T15:59
2023-01-03T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
аслан бжания
абхазия
донбасс
сухум
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СУХУМ, 3 янв - РИА Новости. Тело одного из троих погибших в Донбассе абхазских добровольцев - Дмитрия Цвижбы - доставили в республику, сообщает во вторник пресс-служба МЧС Абхазии. "Накануне ночью сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии доставили в Сухум тело Дмитрия Тимуровича Цвижба, 1991 года рождения, погибшего в боях за освобождение Донбасса", - говорится в сообщении. Трое абхазских добровольцев погибли в Донбассе в конце декабря 2022 года. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил МЧС доставить их тела в республику.
https://ria.ru/20221211/abkhaziya-1837808544.html
абхазия
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в мире, аслан бжания, абхазия, донбасс, сухум
Специальная военная операция на Украине, В мире, Аслан Бжания, Абхазия, Донбасс, Сухум
15:59 03.01.2023
 
В Абхазию доставили тело одного из погибших в Донбассе добровольцев

В Абхазию доставили тело погибшего в Донбассе добровольца Дмитрия Цвижбы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБоевая машина пехоты БМП-3 ВС РФ в зоне проведения СВО
Боевая машина пехоты БМП-3 ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая машина пехоты БМП-3 ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 3 янв - РИА Новости. Тело одного из троих погибших в Донбассе абхазских добровольцев - Дмитрия Цвижбы - доставили в республику, сообщает во вторник пресс-служба МЧС Абхазии.
"Накануне ночью сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии доставили в Сухум тело Дмитрия Тимуровича Цвижба, 1991 года рождения, погибшего в боях за освобождение Донбасса", - говорится в сообщении.
Трое абхазских добровольцев погибли в Донбассе в конце декабря 2022 года. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил МЧС доставить их тела в республику.
Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря 2022, 06:23
В Абхазии заявили о попытках открыть в Грузии "второй фронт" против России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАслан БжанияАбхазияДонбассСухум
 
 
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