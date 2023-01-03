https://ria.ru/20230103/dobrovolets-1842951618.html

В Абхазию доставили тело одного из погибших в Донбассе добровольцев

В Абхазию доставили тело одного из погибших в Донбассе добровольцев - РИА Новости, 03.01.2023

В Абхазию доставили тело одного из погибших в Донбассе добровольцев

Тело одного из троих погибших в Донбассе абхазских добровольцев - Дмитрия Цвижбы - доставили в республику, сообщает во вторник пресс-служба МЧС Абхазии. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T15:59

2023-01-03T15:59

2023-01-03T15:59

специальная военная операция на украине

в мире

аслан бжания

абхазия

донбасс

сухум

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СУХУМ, 3 янв - РИА Новости. Тело одного из троих погибших в Донбассе абхазских добровольцев - Дмитрия Цвижбы - доставили в республику, сообщает во вторник пресс-служба МЧС Абхазии. "Накануне ночью сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии доставили в Сухум тело Дмитрия Тимуровича Цвижба, 1991 года рождения, погибшего в боях за освобождение Донбасса", - говорится в сообщении. Трое абхазских добровольцев погибли в Донбассе в конце декабря 2022 года. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил МЧС доставить их тела в республику.

https://ria.ru/20221211/abkhaziya-1837808544.html

абхазия

донбасс

сухум

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, аслан бжания, абхазия, донбасс, сухум