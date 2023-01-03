00:31 03.01.2023 (обновлено: 00:42 03.01.2023)
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за минувшие сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 368 боеприпасов
Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 368 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 70 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 37 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра", - говорится в заявлении ведомства в его Telegram-канале.
На Ясиноватском направлении ВСУ шесть раз открывали огонь из артиллерии калибров 155, 152 и 122 миллиметра. На горловском направлении зафиксировали 27 обстрелов из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.
Под огнем оказались районы семи населенных пунктов: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Макеевка.
За предыдущие сутки представительство зафиксировало 80 обстрелов территории республики со стороны украинских войск.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.