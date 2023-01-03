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Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/dnr-1842886594.html
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.01.2023
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 368 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T00:31
2023-01-03T00:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 368 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). На Ясиноватском направлении ВСУ шесть раз открывали огонь из артиллерии калибров 155, 152 и 122 миллиметра. На горловском направлении зафиксировали 27 обстрелов из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.Под огнем оказались районы семи населенных пунктов: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Макеевка. За предыдущие сутки представительство зафиксировало 80 обстрелов территории республики со стороны украинских войск.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://radiosputnik.ria.ru/20230102/obstrel-1842847126.html
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донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
00:31 03.01.2023 (обновлено: 00:42 03.01.2023)
 
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за минувшие сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 368 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 368 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"За истекшие сутки представительство сообщало о 70 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 37 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра", - говорится в заявлении ведомства в его Telegram-канале.

На Ясиноватском направлении ВСУ шесть раз открывали огонь из артиллерии калибров 155, 152 и 122 миллиметра. На горловском направлении зафиксировали 27 обстрелов из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.
Под огнем оказались районы семи населенных пунктов: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Макеевка.
За предыдущие сутки представительство зафиксировало 80 обстрелов территории республики со стороны украинских войск.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Фрагмент снаряда, найденный после очередного обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкСЦКК
 
 
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