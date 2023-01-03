https://ria.ru/20230103/dnr-1842886594.html

Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.01.2023

Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 368 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T00:31

2023-01-03T00:31

2023-01-03T00:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 368 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). На Ясиноватском направлении ВСУ шесть раз открывали огонь из артиллерии калибров 155, 152 и 122 миллиметра. На горловском направлении зафиксировали 27 обстрелов из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.Под огнем оказались районы семи населенных пунктов: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Макеевка. За предыдущие сутки представительство зафиксировало 80 обстрелов территории республики со стороны украинских войск.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://radiosputnik.ria.ru/20230102/obstrel-1842847126.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк