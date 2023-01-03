https://ria.ru/20230103/diskussiya-1842988437.html

Постпред Японии при ООН выступил за углубление дискуссии по Украине

Постпред Японии при ООН выступил за углубление дискуссии по Украине - РИА Новости, 03.01.2023

Постпред Японии при ООН выступил за углубление дискуссии по Украине

Дискуссию по Украине в Совбезе и Генассамблее ООН надо углубить, заявил на пресс-конференции постпред Японии при ООН Кимихиро Исиканэ, председательствующий в... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T22:25

2023-01-03T22:25

2023-01-03T22:25

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кимихиро исиканэ

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ООН, 3 янв – РИА Новости. Дискуссию по Украине в Совбезе и Генассамблее ООН надо углубить, заявил на пресс-конференции постпред Японии при ООН Кимихиро Исиканэ, председательствующий в Совбезе в январе. Япония председательствует в Совбезе в январе. Постпреду задали вопрос о том, как он относится к идее создания специального трибунала против России по Украине, который был бы утвержден ООН. "Но я думаю, что нам нужно углубить дискуссию в Совбезе совместно с Генассамблеей, чтобы мы нашли путь в будущее. В этот момент, откровенно говоря, я не в курсе конкретных шагов, того, кто, как и когда мы можем начать мирные переговоры по украинской ситуации", - добавил он. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230101/kislitsa-1842762682.html

https://ria.ru/20221227/oon-1841543330.html

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в мире, кимихиро исиканэ, япония, оон, украина, россия, генеральная ассамблея оон