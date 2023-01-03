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Постпред Японии при ООН выступил за углубление дискуссии по Украине - РИА Новости, 03.01.2023
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Постпред Японии при ООН выступил за углубление дискуссии по Украине
Постпред Японии при ООН выступил за углубление дискуссии по Украине - РИА Новости, 03.01.2023
Постпред Японии при ООН выступил за углубление дискуссии по Украине
Дискуссию по Украине в Совбезе и Генассамблее ООН надо углубить, заявил на пресс-конференции постпред Японии при ООН Кимихиро Исиканэ, председательствующий в... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T22:25
2023-01-03T22:25
в мире
кимихиро исиканэ
япония
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ООН, 3 янв – РИА Новости. Дискуссию по Украине в Совбезе и Генассамблее ООН надо углубить, заявил на пресс-конференции постпред Японии при ООН Кимихиро Исиканэ, председательствующий в Совбезе в январе. Япония председательствует в Совбезе в январе. Постпреду задали вопрос о том, как он относится к идее создания специального трибунала против России по Украине, который был бы утвержден ООН. "Но я думаю, что нам нужно углубить дискуссию в Совбезе совместно с Генассамблеей, чтобы мы нашли путь в будущее. В этот момент, откровенно говоря, я не в курсе конкретных шагов, того, кто, как и когда мы можем начать мирные переговоры по украинской ситуации", - добавил он. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230101/kislitsa-1842762682.html
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в мире, кимихиро исиканэ, япония, оон, украина, россия, генеральная ассамблея оон
В мире, Кимихиро Исиканэ, Япония, ООН, Украина, Россия, Генеральная Ассамблея ООН
22:25 03.01.2023
 
Постпред Японии при ООН выступил за углубление дискуссии по Украине

Постпред Японии при ООН Исиканэ выступил за углубление дискуссии по Украине в Совбезе

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 3 янв – РИА Новости. Дискуссию по Украине в Совбезе и Генассамблее ООН надо углубить, заявил на пресс-конференции постпред Японии при ООН Кимихиро Исиканэ, председательствующий в Совбезе в январе.
Япония председательствует в Совбезе в январе.
Сергей Кислица зачитывает совместное заявление во время пресс-конференции после заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 20:34
В дипмиссии России в ООН выразили опасение за психику постпреда Украины
Постпреду задали вопрос о том, как он относится к идее создания специального трибунала против России по Украине, который был бы утвержден ООН.
"Эта проблема и то, как мы найдем выход из украинской проблемы, – очень сложный вопрос, который требует очень деликатного обращения. Я бы скорее не отвечал на этот вопрос с ходу", - сказал Исиканэ.
"Но я думаю, что нам нужно углубить дискуссию в Совбезе совместно с Генассамблеей, чтобы мы нашли путь в будущее. В этот момент, откровенно говоря, я не в курсе конкретных шагов, того, кто, как и когда мы можем начать мирные переговоры по украинской ситуации", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 02:23
Саммит по Украине возможен лишь при согласии всех сторон, заявили в ООН
 
В миреКимихиро ИсиканэЯпонияООНУкраинаРоссияГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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