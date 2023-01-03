Постпред Японии при ООН выступил за углубление дискуссии по Украине
Постпред Японии при ООН Исиканэ выступил за углубление дискуссии по Украине в Совбезе
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 3 янв – РИА Новости. Дискуссию по Украине в Совбезе и Генассамблее ООН надо углубить, заявил на пресс-конференции постпред Японии при ООН Кимихиро Исиканэ, председательствующий в Совбезе в январе.
Япония председательствует в Совбезе в январе.
Постпреду задали вопрос о том, как он относится к идее создания специального трибунала против России по Украине, который был бы утвержден ООН.
"Эта проблема и то, как мы найдем выход из украинской проблемы, – очень сложный вопрос, который требует очень деликатного обращения. Я бы скорее не отвечал на этот вопрос с ходу", - сказал Исиканэ.
"Но я думаю, что нам нужно углубить дискуссию в Совбезе совместно с Генассамблеей, чтобы мы нашли путь в будущее. В этот момент, откровенно говоря, я не в курсе конкретных шагов, того, кто, как и когда мы можем начать мирные переговоры по украинской ситуации", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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