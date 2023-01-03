https://ria.ru/20230103/delo-1842955433.html
СК возбудит дело из-за преследования СБУ командующего дальней авиацией ВКС
СК возбудит дело из-за преследования СБУ командующего дальней авиацией ВКС - РИА Новости, 03.01.2023
СК возбудит дело из-за преследования СБУ командующего дальней авиацией ВКС
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за незаконного уголовного преследования Службой безопасности Украины... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T16:36
2023-01-03T16:36
2023-01-03T16:36
следственный комитет россии (ск рф)
сергей кобылаш
игорь осипов
россия
служба безопасности украины
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за незаконного уголовного преследования Службой безопасности Украины командующего дальней авиацией генерала-лейтенанта Сергея Кобылаша и экс-командующего Черноморским флотом Игоря Осипова, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с принятием незаконного решения об уголовном преследовании командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ Сергея Кобылаша и экс-командующего Черноморским флотом Военно-морского флота РФ Игоря Осипова", - говорится в сообщении. По информации из открытых источников, СБУ обвинила их "в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины".
https://ria.ru/20230103/ukraina-1842950731.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), сергей кобылаш, игорь осипов, россия, служба безопасности украины
Следственный комитет России (СК РФ), Сергей Кобылаш, Игорь Осипов, Россия, Служба безопасности Украины
СК возбудит дело из-за преследования СБУ командующего дальней авиацией ВКС
СК возбудит дело из-за уголовного преследования СБУ генерал-лейтенанта Кобылаша