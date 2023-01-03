https://ria.ru/20230103/delo-1842955433.html

СК возбудит дело из-за преследования СБУ командующего дальней авиацией ВКС

СК возбудит дело из-за преследования СБУ командующего дальней авиацией ВКС - РИА Новости, 03.01.2023

СК возбудит дело из-за преследования СБУ командующего дальней авиацией ВКС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за незаконного уголовного преследования Службой безопасности Украины... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T16:36

2023-01-03T16:36

2023-01-03T16:36

следственный комитет россии (ск рф)

сергей кобылаш

игорь осипов

россия

служба безопасности украины

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за незаконного уголовного преследования Службой безопасности Украины командующего дальней авиацией генерала-лейтенанта Сергея Кобылаша и экс-командующего Черноморским флотом Игоря Осипова, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с принятием незаконного решения об уголовном преследовании командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ Сергея Кобылаша и экс-командующего Черноморским флотом Военно-морского флота РФ Игоря Осипова", - говорится в сообщении. По информации из открытых источников, СБУ обвинила их "в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины".

https://ria.ru/20230103/ukraina-1842950731.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), сергей кобылаш, игорь осипов, россия, служба безопасности украины