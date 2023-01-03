https://ria.ru/20230103/chavushoglu-1842950290.html
МИД Турции ответил на вопрос о ратификации заявок Швеции и Финляндии в НАТО
МИД Турции ответил на вопрос о ратификации заявок Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 03.01.2023
МИД Турции ответил на вопрос о ратификации заявок Швеции и Финляндии в НАТО
Швеция и Финляндия находятся под "давлением времени" в связи с процессом вступления в НАТО, у Анкары этой озабоченности нет, сообщил глава МИД Турции Мевлют... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T15:46
2023-01-03T15:46
2023-01-03T23:35
в мире
финляндия
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 3 янв — РИА Новости. Швеция и Финляндия находятся под "давлением времени" в связи с процессом вступления в НАТО, у Анкары этой озабоченности нет, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Финляндия и Швеция на фоне российской спецоперации на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На данный момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 — Венгрия и Турция. "Мы объясняем эту ситуацию одинаково всем, с кем встречаемся. Предстоит сделать еще много шагов. Давление по времени оказывается на Финляндию и Швецию. Особенно в Финляндии, где в ближайшие месяцы пройдут выборы. У нас нет давления времени. Кто бы ни спрашивал нас об этом, мы говорим, что когда будут предприняты шаги, когда будут выполнены обязательства, членство будет реализовано. <…> На самом деле мы сделали жест. Мы разрешили начать процесс переговоров о членстве после подписания этого трехстороннего договора. В конце концов мы сказали, что если две страны выполнят договор, то он поступит в наш парламент", — приводит слова Чавушоглу газета Sabah.
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в мире, финляндия, мевлют чавушоглу, нато, швеция, турция
В мире, Финляндия, Мевлют Чавушоглу, НАТО, Швеция, Турция
15:46 03.01.2023 (обновлено: 23:35 03.01.2023)
МИД Турции ответил на вопрос о ратификации заявок Швеции и Финляндии в НАТО
В МИД Турции заявили об отсутствии "давления времени" по заявкам Швеции и Финляндии в НАТО