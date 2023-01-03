https://ria.ru/20230103/bolnitsa-1842932546.html

ВСУ ночью ударили по больнице в Запорожской области

ВСУ ночью ударили по больнице в Запорожской области - РИА Новости, 03.01.2023

ВСУ ночью ударили по больнице в Запорожской области

Украинские войска обстреляли ночью больницу в городе Токмак Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T13:17

2023-01-03T13:17

2023-01-03T18:23

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

токмак

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/03/1842967214_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_939e8fa7f0a51add5c24204da9e45bf7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли ночью больницу в городе Токмак Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.В больнице в Токмаке постоянно лечатся люди, в том числе в стационаре. В самом городе, который находится недалеко от линии боевого соприкосновения, еще остаются тысячи жителей. По словам Рогова, Токмак, Васильевка, Михайловка и Энергодар сейчас больше всего страдают от обстрелов со стороны ВСУ.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления украинских войск. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

https://ria.ru/20230102/kollaps-1842846425.html

запорожская область

токмак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская область, токмак, вооруженные силы украины