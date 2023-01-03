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ВСУ ночью ударили по больнице в Запорожской области - РИА Новости, 03.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230103/bolnitsa-1842932546.html
ВСУ ночью ударили по больнице в Запорожской области
ВСУ ночью ударили по больнице в Запорожской области - РИА Новости, 03.01.2023
ВСУ ночью ударили по больнице в Запорожской области
Украинские войска обстреляли ночью больницу в городе Токмак Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T13:17
2023-01-03T18:23
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
токмак
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли ночью больницу в городе Токмак Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.В больнице в Токмаке постоянно лечатся люди, в том числе в стационаре. В самом городе, который находится недалеко от линии боевого соприкосновения, еще остаются тысячи жителей. По словам Рогова, Токмак, Васильевка, Михайловка и Энергодар сейчас больше всего страдают от обстрелов со стороны ВСУ.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления украинских войск. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.
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запорожская область
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в мире, запорожская область, токмак, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Токмак, Вооруженные силы Украины
13:17 03.01.2023 (обновлено: 18:23 03.01.2023)
 
ВСУ ночью ударили по больнице в Запорожской области

ВСУ ночью ударили по больнице в городе Токмак в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРазрушения после обстрела ВСУ больницы города Токмак
Разрушения после обстрела ВСУ больницы города Токмак - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Разрушения после обстрела ВСУ больницы города Токмак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли ночью больницу в городе Токмак Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"В четыре утра тяжелыми вооружениями (украинских войск. — Прим. ред.) было нанесено несколько ударов по больнице в Токмаке. Количество пострадавших уточняется", — сказал он.

В больнице в Токмаке постоянно лечатся люди, в том числе в стационаре. В самом городе, который находится недалеко от линии боевого соприкосновения, еще остаются тысячи жителей. По словам Рогова, Токмак, Васильевка, Михайловка и Энергодар сейчас больше всего страдают от обстрелов со стороны ВСУ.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления украинских войск. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.
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