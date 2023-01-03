https://ria.ru/20230103/banki-1842901094.html

Российские банки запланировали внедрение технологических новинок

Российские банки запланировали внедрение технологических новинок - РИА Новости, 03.01.2023

Российские банки запланировали внедрение технологических новинок

Российские банки на ближайшее время запланировали внедрение целого ряда технологических новинок, рассказали РИА Новости участники рынка. Клиентский опыт помогут РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T08:54

2023-01-03T08:54

2023-01-03T08:54

экономика

технологии

московский кредитный банк

альфа-банк

росбанк

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российские банки на ближайшее время запланировали внедрение целого ряда технологических новинок, рассказали РИА Новости участники рынка. Клиентский опыт помогут улучшить считывающие эмоции умные камеры, получить одобрение по ипотеке станет гораздо проще, впрочем, как и оплачивать покупки - благодаря платежным меткам. "Уже сейчас у нас есть решения, позволяющие анализировать удовлетворенность клиентов на всем пути обслуживания. Одним из них является система видеоаналитики, пилотирование которой Московский кредитный банк продолжит развивать в офисах в 2023 году. В основе системы лежит использование методов компьютерного зрения, установленные камеры в режиме реального времени фиксируют максимальный набор ракурсов вошедшего в офис человека", - описали технологию в пресс-службе МКБ. Видеоаналитика оценивает не только скорость и эффективность обслуживания, но и эмоциональное состояние клиента, а также сценарии оперативного реагирования на инциденты безопасности и нестандартные ситуации. Сконцентрируется на удовлетворенности клиентов и Альфа-банк - с помощью нейронных сетей. При этом не останется на задворках технологического прогресса и платежная сфера. Рынок стремится предоставить клиентам удобные сервисы для оплаты смартфоном в одно касание. "В 2023 году мы ждем продолжения бурного развития оплат по QR-кодам через Систему быстрых платежей, а также решений с платежными метками", - отмечает Инна Емельянова из банка "Русский Стандарт". Несколько участников рынка рассказали об инновациях по ипотеке. В Росбанке - это возможность получения кредита только по паспорту, с подтверждением данных через государственные онлайн-сервисы. А банк "Дом.РФ" проявляет интерес к проекту "Госключ". Это электронная подпись в смартфоне, которая позволяет подписывать документы. Интеграция с "Госключом" расширит возможности банка при использовании собственного сервиса электронной регистрации на разных этапах сделки. "Абсолют банк" уделит первостепенное внимание развитию сервисов на базе биометрических данных. Это, например, реализация в мобильном приложении возможности удаленной идентификации с использованием биометрических слепков. Развивать биометрические сервисы хочет и Новикомбанк. В планах у "Зенита" - расширение функционала мобильного банка и развитие "умных коммуникаций" с клиентами. Промсвязьбанк напомнил, что в 2022 году успешно провел операции с тестовыми цифровыми рублями. "В более отдаленной перспективе у населения появится возможность совершать операции с цифровым рублем даже в тех населенных пунктах, где не ловит интернет, и тогда это будет новый клиентский опыт", - рассказали в кредитной организации. Крымский РНКБ обратит свой взор на транспортные проекты. Так, банк планирует начать реализацию проекта по внедрению безналичной оплаты на железнодорожном транспорте на территории республики.

https://ria.ru/20230103/valyuta-1842900230.html

https://ria.ru/20221229/banki-1842077653.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, московский кредитный банк, альфа-банк, росбанк