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Верховная рада удалила из Twitter запись о дне рождения Бандеры - РИА Новости, 03.01.2023
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Верховная рада удалила из Twitter запись о дне рождения Бандеры
Верховная рада удалила из Twitter запись о дне рождения Бандеры - РИА Новости, 03.01.2023
Верховная рада удалила из Twitter запись о дне рождения Бандеры
Из официального аккаунта Верховной рады удалили запись о дне рождения Степана Бандеры, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T15:36
2023-01-03T16:30
в мире
степан бандера
валерий залужный
матеуш моравецкий
украина
польша
россия
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ВАРШАВА, 3 янв — РИА Новости. Из официального аккаунта Верховной рады удалили запись о дне рождения Степана Бандеры, передает корреспондент РИА Новости. Ранее представители парламента опубликовали пост о 114-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов. Текст сопроводили фотографией главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне портрета Бандеры. В Польше этот факт вызвал волну возмущения. Премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил журналистам, что уже побеседовал на данную тему со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Он также выразил возмущение празднованием дня рождения Бандеры, которое состоялось на Украине 1 января.После этого запись о дне рождения националиста исчезла из аккаунта Верховной рады. Комментируя инцидент, заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик высказал мнение, что украинцы "прислушались к голосу Варшавы"."Это знак того, что украинцы, однако, прислушались к нашему голосу. Хочу ясно заявить, что со стороны польского государства нет никакого согласия на отдание уважения Степану Бандере — идеологу украинских националистов, которые уничтожили десятки тысяч поляков на Волыни", — заявил он в эфире Польского радио. Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.Варшава считает Бандеру, в частности, идеологом событий 1943 года, которые называют Волынской резней, — в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.Украинские исследователи считают эти события следствиями войны польской Армии Крайовой с УПА* в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".* Запрещенная в России экстремистская организация.
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в мире, степан бандера, валерий залужный, матеуш моравецкий, украина, польша, россия, верховная рада украины, украинская повстанческая армия
В мире, Степан Бандера, Валерий Залужный, Матеуш Моравецкий, Украина, Польша, Россия, Верховная Рада Украины, Украинская повстанческая армия
15:36 03.01.2023 (обновлено: 16:30 03.01.2023)
 
Верховная рада удалила из Twitter запись о дне рождения Бандеры

Рада удалила из Twitter запись о дне рождения лидера украинских националистов Бандеры

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 3 янв — РИА Новости. Из официального аккаунта Верховной рады удалили запись о дне рождения Степана Бандеры, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее представители парламента опубликовали пост о 114-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов. Текст сопроводили фотографией главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне портрета Бандеры.
В Польше этот факт вызвал волну возмущения. Премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил журналистам, что уже побеседовал на данную тему со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Он также выразил возмущение празднованием дня рождения Бандеры, которое состоялось на Украине 1 января.
После этого запись о дне рождения националиста исчезла из аккаунта Верховной рады.
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Комментируя инцидент, заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик высказал мнение, что украинцы "прислушались к голосу Варшавы".
"Это знак того, что украинцы, однако, прислушались к нашему голосу. Хочу ясно заявить, что со стороны польского государства нет никакого согласия на отдание уважения Степану Бандере — идеологу украинских националистов, которые уничтожили десятки тысяч поляков на Волыни", — заявил он в эфире Польского радио.
Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.
Варшава считает Бандеру, в частности, идеологом событий 1943 года, которые называют Волынской резней, — в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.
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Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.
Украинские исследователи считают эти события следствиями войны польской Армии Крайовой с УПА* в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.
Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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