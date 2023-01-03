https://ria.ru/20230103/bandera-1842949384.html

Верховная рада удалила из Twitter запись о дне рождения Бандеры

Верховная рада удалила из Twitter запись о дне рождения Бандеры - РИА Новости, 03.01.2023

Верховная рада удалила из Twitter запись о дне рождения Бандеры

Из официального аккаунта Верховной рады удалили запись о дне рождения Степана Бандеры, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T15:36

2023-01-03T15:36

2023-01-03T16:30

в мире

степан бандера

валерий залужный

матеуш моравецкий

украина

польша

россия

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

ВАРШАВА, 3 янв — РИА Новости. Из официального аккаунта Верховной рады удалили запись о дне рождения Степана Бандеры, передает корреспондент РИА Новости. Ранее представители парламента опубликовали пост о 114-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов. Текст сопроводили фотографией главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне портрета Бандеры. В Польше этот факт вызвал волну возмущения. Премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил журналистам, что уже побеседовал на данную тему со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Он также выразил возмущение празднованием дня рождения Бандеры, которое состоялось на Украине 1 января.После этого запись о дне рождения националиста исчезла из аккаунта Верховной рады. Комментируя инцидент, заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик высказал мнение, что украинцы "прислушались к голосу Варшавы"."Это знак того, что украинцы, однако, прислушались к нашему голосу. Хочу ясно заявить, что со стороны польского государства нет никакого согласия на отдание уважения Степану Бандере — идеологу украинских националистов, которые уничтожили десятки тысяч поляков на Волыни", — заявил он в эфире Польского радио. Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.Варшава считает Бандеру, в частности, идеологом событий 1943 года, которые называют Волынской резней, — в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.Украинские исследователи считают эти события следствиями войны польской Армии Крайовой с УПА* в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230103/bandera-1842936367.html

https://ria.ru/20230103/reaktsiya-1842892652.html

https://ria.ru/20230103/izrail-1842924050.html

украина

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, степан бандера, валерий залужный, матеуш моравецкий, украина, польша, россия, верховная рада украины, украинская повстанческая армия