https://ria.ru/20230103/bandera-1842936367.html

В Польше начали оправдывать Бандеру в Волынской резне

В Польше начали оправдывать Бандеру в Волынской резне - РИА Новости, 03.01.2023

В Польше начали оправдывать Бандеру в Волынской резне

В Польше, власти которой ранее однократно осуждали киевский режим за прославление лидера украинских националистов Степана Бандеры, начали оправдывать его роль в РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T13:51

2023-01-03T13:51

2023-01-03T15:51

в мире

степан бандера

польша

украина

украинская повстанческая армия

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. В Польше, власти которой ранее однократно осуждали киевский режим за прославление лидера украинских националистов Степана Бандеры, начали оправдывать его роль в Волынской резне в 1943 году. Глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Якуб Кумох, комментируя отношения Варшавы и Киева в контексте трактовки событий Второй мировой войны, заявил в эфире радиостанции RMF FM, что с Бандерой "ситуация иная, чем с теми, кто несет непосредственную ответственность или виноваты в волыньском преступлении". "Здесь это надо разграничить. Степан Бандера в то время сидел в концентрационном лагере", - сказал Кумох. Варшава считает Бандеру идеологом событий 1943 года, которые называют Волынской резней - в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек. При этом Кумох отметил, что Польша по-прежнему крайне негативно относится к проставлению Киевом личности Бандеры. "Конечно, культ Степана Бандеры не является чем-то, на что мы реагируем с каким-либо энтузиазмом, чем-то на что мы реагируем позитивно. Польско-украинские отношения должны основываться на правде, на уважении тех, кто отдал свои жизни в результате польско-украинских конфликтов, были убиты", - сказал Кумох. Тем не менее он признал, что некоторые личности, воспринимаемые в Польше весьма позитивно, за ее пределами воспринимаются совершенно иначе. "У поляков и украинцев разный взгляд на историю. Это никакая не тайна. У нас также есть герои, которые также не оценены за границей. Первым примером может быть Роман Дмовский – один из создателей нашего государства, национальный герой, который хотя бы евреями воспринимается совершенно иначе, чем нами (в предвоенный период Дмовский основал националистическую группировку "Лагерь великой Польши". Считается, что он оказал значительное влияние на всплеск антисемитизма в Польше в 1920-1930-х годах – ред.)", - сказал Кумох. Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики. Украинские исследователи считают эти события следствиями войны польской Армии Крайовой с УПА*, в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".* Запрещенные в России экстремистские организации.

https://ria.ru/20230102/evropa-1842741314.html

https://ria.ru/20230103/vsu-1842923168.html

https://ria.ru/20221230/polsha-1842382018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, степан бандера, польша, украина, украинская повстанческая армия